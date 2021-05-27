"Укрзализныця" договорилась об отсрочке погашения кредита перед "Сбербанком"

"Укрзализныця" подписала соглашение с АО "Сбербанк" о частичном изменения графика погашения задолженности перед банком с отсрочкой выплаты основной суммы долга до конца года.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, для этого было использовано постановление НБУ, призванное смягчить реструктуризацию кредитов для банков на время карантина.

"В постпандемичний условиях, при неблагоприятной рыночной конъюнктуре на международном и внутреннем финансовых рынках, "Укрзализныця" воспользовалась возможностями, предоставленными Национальным банком Украины путем продления срока действия постановления от 4 июня 2020 года №73 "О некоторых вопросах деятельности банков и банковских групп" до 31 декабря 2021 года", – сказано в сообщении.

При этом железнодорожная компания сохраняет планы осуществить рефинансирование этого долга, привлекая финансирование с международного рынка капиталов или одного из украинских банков.

"Благодаря переносу срока погашения большей части долга, который приходился к погашению на май текущего года, существенно сбалансирован денежный поток и нагрузка на ликвидность "Укрзализныци". При этом с кредитором достигнуто соглашение по постепенному снижению стоимости финансирования", – отмечают в компании.

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Как сообщалось, ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг "Укрзализныци" с уровня "В-" до "ССС" в связи с увеличением рисков рефинансирования долга перед "Сбербанком" на сумму $116 млн, основные выплаты по которому приходились на 30 мая текущего года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечало, что график погашения долга "Укрзализныцей" на 2021 год включает выплату до 5,69 млрд грн за оставшиеся три квартала.