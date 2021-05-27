Поставщик газа для жителей Киева обнародовал годовой тариф с месячной задержкой

Газопоставляющая компания "Киевгазэнерджи" установила цену природного газа для населения в рамках годового тарифа на уровне 8,7 грн за кубометр (с НДС).

Как сообщает пресс-служба компании, такая цена обусловлена отказом "Нафтогаза Украины" подписать контракт о поставках по фиксированной цене.

"ДП "КиивГазЭнерджи" обнародовало такую ​​цену в условиях, когда нет соглашения о купле-продаже природного газа между "КиевГазЭнерджи" и ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", хотя все необходимые документы "КиевГазЭнерджи" направило вышеуказанной компании еще в апреле и до сих пор ждет их согласования", – отмечается в сообщении.

Поэтому газоснабжения киевлян осуществляется за счет газа, который закупается на открытом газовом рынке, где цены существенно выше, чем 8700 грн за тысячу кубометров.

По данным "КиевГазЭнерджи", ее клиентами являются около 780 тыс. домохозйств.

Как сообщалось, в конце апреля газопоставляющие компании обнародовали свои годовые, фиксированные предложения, которые начали действовать для клиентов с 1 мая. Цену 7,88 грн за кубометр предложило ГП "Эвода трейд" КП "Луцкводоканал", 7,89 грн – "Черкассыгаз сбыт" и "Уманьгаз сбыт", 7,96 грн – Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины". Ряд региональных газсбытов обнародовали единую цену в 7,99 грн за кубометр. Предложения остальных компаний колеблются от 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр. И только несколько компаний установили более высокие ценники: 13,5 грн за кубометр.

При этом "Киевгазэнерджи", которая является основным поставщиком газа в столице, не опубликовала годовой тариф на газ в установленные сроки, ссылаясь на проблемы с сайтом, который не работал, минимум, с вечера 25 апреля.

"Киевгазэнерджи" является 100% дочерним предприятием ПАО "Киевгаз". ЧАО "Киевэнергохолдинг" принадлежит 60% акций "Киевгаза", общине Киева (КГГА) – 28,5%, Rilosal Capital Limited (Кипр) – 5,5%.

В свою очередь, 61% "Киевэнергохолдинга" принадлежат столичной общине, Artio Global Investors Ltd. (Великобритания) – 25%, Densec Limited (Кипр) – 14%.

"Киевэнергохолдинг" был создан тогдашним городским головой Киева Александром Омельченко с офшорами бизнесменом Василия Хмельницкого и Андрея Иванова. Сам Хмельницкий заявляет, что не помнит, как оказался совладельцем компании и когда вышел из состава акционеров, продав свой пакет акций структурам бывшего зятя мэра Киева Черновецкого Вячеслава Супруненко.