Госгеонедр объявила о начале внеплановых проверок "спящих" лицензий на добычу газа

Государственная служба геологии и недр начинает внеплановые проверки на объектах, специальные разрешения на которые получены вне аукциона и где не осуществляется добыча.

Об этом сообщил глава ведомства Роман Опимах, передает пресс-служба Госгеонедр.

Проверка осуществляется по поручению премьер-министра Украины от 14 мая 2021 года и указа президента №122/2021 от 25 марта, которым введено решение СНБОУ о проведении публичного аудита лицензий на недропользование.

"Мы проведем внеплановые мероприятия государственного геологического контроля на объектах, специальные разрешения на которые получены вне аукциона, и где не осуществляется добыча. Ведь государство должно обеспечивать действенный контроль, усиливать борьбу с незаконной добычей, защищая национальные интересы", – пояснил Опимах.

Согласно обнародованному на сайте службы перечню, пока речь идет о 144 лицензиях, более трети из них – углеводородные.

Как сообщалось, 25 марта президент Владимир Зеленский подписал указ о введение в действие принятого 19 марта решения Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии дел в сфере недропользования".

В частности, решением СНБО рекомендовано Кабмину обеспечить проведение Государственной службой геологии и недр в 2021 году внеплановых проверок деятельности субъектов хозяйствования, которые получили разрешения на пользование недрами вне аукциона, а также которые не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет после получения специальных разрешений на добычу.