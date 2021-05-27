Рост продаж смартфонов в этом году достигнет шестилетнего максимума

Глобальные поставки смартфонов увеличатся в 2021 году на 7,7% и достигнут 1,38 млрд штук.

Такой прогноз озвучила исследовательская компания International Data Corporation (IDC), передает Интерфакс-Украина.

Подъем станет самым большим с 2015 года. Ранее компания прогнозировала повышение на 5,5%. Позитивная тенденция продолжится в 2022 году, когда продажи, как ожидается, вырастут на 3,8% и достигнут 1,43 млрд штук.

На глобальном рынке сохранится спрос на модели с поддержкой сети мобильной связи нового поколения 5G. На развивающихся рынках наблюдается большой спрос на 4G-телефоны после спада в прошлом году, обусловленного пандемией COVID-19.

По оценкам аналитиков, совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) продаж смартфонов в период 2020-2025 годах составят 3,7%.

Глобальный дефицит полупроводников вызывает обеспокоенность во многих отраслях, в том числе и в сегменте смартфонов. Однако он чувствует влияние этого фактора намного меньше, чем другие рынки.

"Рынок смартфонов ощущает конкуренцию со стороны рынков компьютеров, планшетов, ТВ и смарт-ТВ, однако это не замедлило темпов восстановления рынка, - отметил вице-президент IDC Райан Рейт. - Рынок смартфонов вернулся к росту в последнем квартале прошлого года, и с тех пор мы видим только увеличение производства. Со стороны поставщиков продолжается рост предложения 5G-моделей, в результате чего цены на них падают".

IDC ожидает снижения средней цены продажи (ASP) 5G-устройств на основе ОС Android на 12% в 2021 году до $456 с последующим падением до $400 в 2022 году.

Поставки 5G-моделей, как ожидается, увеличатся на 130% в этом году, при этом все регионы (без учета Китая) продемонстрируют трехзначные показатели роста.

На долю КНР будет приходиться основная доля рынка 5G-смартфонов - около 50% поставок в текущем году. Второе место займут США с долей в 16%. Совокупная доля Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (исключая Китай и Японию) составит 23,1% к концу 2021 года.

"Хотя рост 7,7% выглядит впечатляюще, нельзя забывать, что мы восстанавливаемся после одного из самых трудных годов в истории, - отметил менеджер по исследованиям IDC Энтони Скарселла. - Рост рынка в 2021 году будет самым большим с 2015 года, так как сдвиг в сторону 5G продолжает ускоряться в устройствах всех ценовых категорий".

Этот же фактор станет причиной того, что ASP в 2021 году достигнет пика - $376 (рост 9% по сравнению с прошлым годом).

Дорогие 5G-телефоны продолжают вытеснять LTE-устройства, которые также начинают дешеветь. Снижение цены составит 27% в 2021 году, прогнозирует IDC.