БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1315 відвідувачів онлайн
Новини ФінансиТранспорт
1 182 6
дороги (1474) Кабмін (7245) будівництво (2057) Укравтодор (719)

Кабмин выдал "Укравтодору" гарантии по кредитам еще на 10 миллиардов

Новини БізнесЦензор Фінанси Транспорт

Кабмин выдал

Кабмин утвердил условия привлечения кредитных средств под государственные гарантии в 2021 году по займам Агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в размере 10 млрд грн.

Соответствующее постановление №521 от 26 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, "Укравтодор" привлечет заем под госгарантии на срок до 15 лет, а процентная ставка и другие условия займа будут определяться в кредитном договоре или решении об эмиссии облигаций по согласованию с Минфином.

Отмечается, что заем будет использоваться для финансирования объектов строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог и для оплаты комиссии за предоставление займа в размере до 1% суммы займа.

Как сообщалось, ранее, 2 и 28 апреля, Кабмин уже предоставил госгарантии "Укрвтодору" по кредитам на общую сумму до 20 млрд грн и на срок до 15 лет. 

Напомним, Кабинет министров в 2020 году предоставил "Укравтодору" госгарантии на 23,5 млрд грн. В частности, "Укравтодор" 28 апреля получил госгарантию на 19,274 млрд грн, 18 декабря - на 1 млрд грн и 22 декабря на 2,25 млрд грн и 1 млрд грн.

Согласно данным про общую сумму государственного и гарантированного государством долга за 2020 год, "Укравтодор" разместил 12-месячные облигации на сумму 5,78 млрд грн в апреле прошлого года, на 5,08 млрд грн в июне и на 3,5 млрд грн в ноябре. Суммарно от размещения этого типа облигаций госагентство автодорог привлекло 14,36 млрд грн средств.

Кроме этого, в августе "Укравтодор" разместил трехлетние облигации на сумму 2,87 млрд грн, а в ноябре - пятилетние на 2 млрд грн.

По данным "Укравтодора", 12-месячные облигации выкупил "Укрэксибанк": на 5,78 млрд под 10,5% на один год, 5,081 млрд под 9,99% на два года и 2,872 млрд под 9,99% на три года.

В декабре госагентство привлекло 4,25 млрд от трех госбанков: по 1 млрд грн от "Укргазбанка" и "Укрэксимбанка", а также 2,25 млрд от "Ощадбанка".

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Кабмин


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Видимо это ответ на просьбу о реструктуризации долгов. Они банкроты, по сути. Они - Укравтодор.
показати весь коментар
27.05.2021 14:58 Відповісти
Мені здається ,що другий фронт проти Параши в нас в Кабміні,судах та Адміністрації президента
показати весь коментар
27.05.2021 16:55 Відповісти
Грабь награбленное.
показати весь коментар
27.05.2021 21:14 Відповісти
Интересно:
Через три года у кого будет больше долгов: в Бюджете или в УкрАвтодоре?
...
Не угадал - В ЖКХ!!!
Кабмин выдал "Укравтодору" гарантии по кредитам еще на 10 миллиардов - Цензор.НЕТ 3721
показати весь коментар
27.05.2021 21:16 Відповісти
Четыре месяца задолженость по зарплате у нас. Ау начальники.
показати весь коментар
27.05.2021 21:24 Відповісти
 
 