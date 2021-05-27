НАБУ сообщило брату Каськива о подозрении в отмывании средств через покупку 700 земельных участков

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили 26 мая родному брату бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами ("Госинвестпроект") о подозрении в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем.

Как сообщают в пресс-службе НАБУ, это – второй близкий родственник экс-главы "Госинвестпроекта", задействованный в коррупционной схеме с завладением денежными средствами, выделенными на реализацию национальных проектов.

Его действия квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что в 2012-2014 годах "Государственная инвестиционная компания", которая находилась в сфере управления "Госинвестпроекта", предоставила займы в размере 259,2 млн грн двум частным компаниям якобы для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022". Эти компании, как впоследствии установит следствие, имели признаки фиктивности и были подконтрольны руководству "Госинвестпроекта". Ответственным за реализацию проектов был Владислав Каськив, который в 2010-2014 годах возглавлял Госинвестпроект.

Полученные средства эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам. В конце цепи средства оказались на счетах иностранных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых оказался родной брат бывшего главы "Госинвестпроекта".

Позже эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских ООО, в течение 2013-2015 годов скупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около 1000 га.

В июле 2020 году на указанные земельные участки по ходатайству НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) наложил арест.

"НАБУ и САП устанавливают других участников преступной организации. В том числе продолжается коммуникация с компетентными органами Панамы о привлечении к уголовной ответственности бывшего главы "Госинвестпроекта" которого Генеральная прокуратура Украины экстрадировала из Панамы в 2017 году на таких условиях, при которых НАБУ и САП пока не могут ему сообщить о подозрении, несмотря на собранную доказательную базу", – отмечается в сообщении.

Ранее, в мае 2019 года, НАБУ и САП закончили расследование по обвинению 10 человек в завладении 250,2 мон грн, выделенных на реализацию национальных проектов. На тот момент следствие имело доказательства легализации средств, выведенных из "Госинвестпроекта", путем перевода их на счета компаний-нерезидентов, приобретение вертолета "Robinson R44" и самолета "Viper SD 4", которыми пользовался бывший руководитель "Госинвестпроекта". Направив дело в суд, детективы НАБУ продолжали исследовать цепь легализации средств и впоследствии нашли доказательства легализации средств через приобретение 700 земельных участков.

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Как сообщалось, НАБУ проверяет причастность народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлии и Сергея Левочкиных к уголовным преступлениям в рамках расследования хищения средств Госинвестпроекта, предназначенных на реализацию проекта "Олимпийская надежда" Виктора Януковича.

По данным OCCRP (Международного центра исследования коррупции и организованной преступности) Юлия Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH. Через эту компанию, по версии НАБУ, выводили средства из государственного бюджета, предназначенные на реализацию проекта "Олимпийская надежда", когда Госинвестпроектом руководил Каськив.

В то время Teleferic Holdings GMB была оформлена на австрийца Гернота Лейтнера.

Ранее в Офисе президента сообщали, что представители государства и ООО "Боржава Эссет" готовят меморандум о создании в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава", в частности, для возможной подачи заявки для получения права проведения зимних Олимпийских игр.

Конечным владельцем ООО "Боржава Эссет" через словацкую компанию "Carpathian Mountain Resout, s.r.o." значится тот же австриец Гернот Ляйтнер, а ряд задействованных в новом проекте людей связаны с Каськивым.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости строительства инфраструктурных объектов чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр. Подготовка к проведению Олимпиады в Украине в 2022 году также была одной из инициатив экс-президента Виктора Януковича.