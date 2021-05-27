Суд закрыл дело о крымской недвижимости бывшего главы КСУ Тупицкого

Голосеевский районный суд Киева закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого, указ о назначении которого отменил президент Владимир Зеленский.

Соответствующее решение суд огласил в четверг, передает Укринформ.

"Производство по делу о привлечении к административной ответственности Тупицкого Александра Николаевича за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 и ч. 2 ст. 172-7 КУоАП закрыть", – объявила судья.

Как сообщалось, ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд два протокола о нарушении Тупицким ч. 4 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля) и ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КоАП.

Конфликт интересов касался решения Конституционного Суда от 27 октября 2020 года, которым была отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование. В ведомстве считали, что при принятии этого решения Тупицкий имел конфликт интересов, поскольку в отношении него продолжалась проверка декларации. При этом Тупицкий скрыл от декларирование приобретение участка земли в оккупированном Крыму по российскому законодательству.

В свою очередь, Тупицкий утверждал, что выполнил требования закона относительно конфликта интересов, и перед рассмотрением дела подал заявление о самоотводе, которое судьи отклонили. Он также утверждал, что не указал в декларации сделку, осуществленную под контролем оккупационных властей, поскольку якобы не знал, как это сделать.

В апреле текущего года Голосеевский райсуд закрыл аналогичные производства в отношении судей КС Игоря Слиденко и Ирины Завгородней.