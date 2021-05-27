Закон о локализации позволит развивать собственное производство вместо импорта, – мэр Днипра Филатов

Верховной Раде необходимо принять законопроект №3739, предусматривающий обязательное участие украинских предприятий в производстве комплектующих для зарубежной машиностроительной продукции, которая закупается за деньги украинского бюджета или госкомпаний.

Об этом мэр Днипра Борис Филатов заявил в четверг, 27 мая, выступая на открытии форума UkraineInvestTalks: Dnipro (UA), передают Українські новини.

"Мы должны развивать собственное производство, а не тратить государственные деньги на импорт. Нужен законопроект о закреплении условий по местной составляющей при закупках машиностроительной продукции", – подчеркнул Филатов.

Мэр уточнил, что речь идет не только о производстве троллейбусов и трамваев, но и о железнодорожном машиностроении, космическом секторе и ЖКХ.

"Это будет важным стимулом для инвестиций в реальный сектор экономики", – сказал он.

Филатов также выразил убежденность, что такие предприятия Днипра, как объединение "Южмаш", агрегатный завод и конструкторское бюро "Южное" должны получить государственный оборонный заказ.

"Думаю, все понимают – почему это важно для страны, у которой идет война", – отметил мэр.

По его словам, для развития космической промышленности нужны долгосрочные госпрограммы развития.

"Это новые возможности не только для этих легендарных предприятий, но и для частных разработчиков космической техники – таких, как "Ноосфера", – сказал Филатов.

Как сообщалось, 21 июля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3739 о локализации промышленного производства при закупках зарубежного оборудования для госкомпаний и госучреждений. Сейчас документ готовится к окончательному принятию во втором чтении.

По мнению представителей промышленных предприятий, окончательное принятие документа относительно обязательного производства в Украине части закупаемой за рубежом машиностроительной продукции даст импульс привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику.