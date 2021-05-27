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Шмыгаль поручил ускорить создание обещанной Зеленским авиакомпании (обновлено)

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Шмыгаль поручил ускорить создание обещанной Зеленским авиакомпании (обновлено)

Министерству инфраструктуры поручено ускорить процесс создания национальной авиационной компании по инициативе президента Владимира Зеленского.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на брифинге во время визита в Днепропетровскую область, передает пресс-служба правительства.

"Глава правительства отметил, что создание собственной национальной авиакомпании будет способствовать выполнению сразу двух задач: развитие авиастроения и удешевление билетов на внутренние рейсы… Новый глава Министерства инфраструктуры получил задачу ускорить процесс переговоров и работы для создания такого национального авиаперевозчика. В ближайшее время должны быть заключены соответствующие меморандумы", – сказано в сообщении.

По словам Шмыгаля, внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, в то же время ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей. В частности, такие переговоры ведутся с тремя крупнейшими мировыми компаниями в этой сфере.

"Развитие украинской национальной авиакомпании должно способствовать и развитию авиастроения в Украине. Государство впервые за 30 лет начало активно заказывать самолеты у наших заводов. В частности, достигнута договоренность и подписаны контракты на поставку трех самолетов семейства "Ан" для Вооруженных сил, а также двух самолетов "Ан" для Министерства внутренних дел", – добавил премьер.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что власти уже находятся на финальном этапе переговоров с крупными авиакомпаниями-партнерами с целью создания национального авиаперевозчика, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается авиакомпании – это не только мечта президента. Мы на финальном этапе переговоров с некоторыми большими авиакомпаниями, с которыми мы планируем вместе национального авиаперевозчика, потому что у них есть опыт", – сказал Тимошенко.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

В июле того же года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, однако с тех пор она обнародована не была.

Тем временем и.о. генерального директора "Антонова" Сергей Бычков в декабре заявил, что предприятие не претендует на нишу пассажирских самолетов и планирует сконцентрироваться на производстве военно-транспортной авиации.

Автор: Михайло Орлюк
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Во, давно пора. Скоро долги бени станут долгами Украины.
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27.05.2021 15:42 Відповісти
бородата бабця, ниточками, привела Вовочку погратись літачками... Скаже, хтось нелохупівшостому, що забавка дорога, чи паровозиками переманять? Шмыгаль поручил ускорить создание обещанной Зеленским авиакомпании - Цензор.НЕТ 1055
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27.05.2021 17:42 Відповісти
торопится вовка-шут и его шмыгаль безвозмездно повесить долги коломойского на Украину...
ах да, совсем не бесплатно - Украина еще и заплатит коломойскому за его долги..

Создание национальной авиакомпании , про необходимость чего говорил Зеленский и начинает реализовывать Кубраков буде проводится на основании выкупа компании Коломойского "Международные авиалинии Украины " . с долгами и структурой.
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27.05.2021 20:25 Відповісти
ще Ванга це передбачила... А Ностардамус писав, що потрібно створити державну нафтопереробну галузь України, відкупивши її у Бені, котрий виконав усі інвестиційні зобов'язання та переробляє сиру нафту на 99,999%. Шмыгаль поручил ускорить создание обещанной Зеленским авиакомпании - Цензор.НЕТ 5416
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28.05.2021 12:49 Відповісти
Может сначало вакцынами обеспечите людей, - тупое ворье, для когож тогжа самолеты, а понял извиняюсь, приватизируют и переоформят на офшоры и на других рынках будут зарабатывать, не одним же сырьем торговать надо и технологие полымать, правда чужие , когда Мотр-сич своя есть,а какая разница главное, что бы им было хорошо.
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27.05.2021 17:43 Відповісти
И компания будет называться "Мяу". "Вышел беня из тумана вынул ножик из кармана -буду резать буду бить с кем останешся дружить". Та на х..... она упала, эта компания. Все равно не жизнеспособна. Никто летать не будет. Лучше примите закон пожалейте бабушку и оплатите ранее "унесенное ветром".
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27.05.2021 20:42 Відповісти
Та ж ВОЗ забороняє літачками літати, бо не всіх ще чіпірували.
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27.05.2021 20:57 Відповісти
Аферисты. "Переговоры с крупными компаниями". Т.е выкуп долгов Коломойского за счет госбюджета. Зебилы, настолько тупы, что даже не заметят как залезут к ним в карман.
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27.05.2021 21:11 Відповісти
 
 