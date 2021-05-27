Шмыгаль поручил ускорить создание обещанной Зеленским авиакомпании (обновлено)

Министерству инфраструктуры поручено ускорить процесс создания национальной авиационной компании по инициативе президента Владимира Зеленского.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на брифинге во время визита в Днепропетровскую область, передает пресс-служба правительства.

"Глава правительства отметил, что создание собственной национальной авиакомпании будет способствовать выполнению сразу двух задач: развитие авиастроения и удешевление билетов на внутренние рейсы… Новый глава Министерства инфраструктуры получил задачу ускорить процесс переговоров и работы для создания такого национального авиаперевозчика. В ближайшее время должны быть заключены соответствующие меморандумы", – сказано в сообщении.

По словам Шмыгаля, внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, в то же время ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей. В частности, такие переговоры ведутся с тремя крупнейшими мировыми компаниями в этой сфере.

"Развитие украинской национальной авиакомпании должно способствовать и развитию авиастроения в Украине. Государство впервые за 30 лет начало активно заказывать самолеты у наших заводов. В частности, достигнута договоренность и подписаны контракты на поставку трех самолетов семейства "Ан" для Вооруженных сил, а также двух самолетов "Ан" для Министерства внутренних дел", – добавил премьер.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что власти уже находятся на финальном этапе переговоров с крупными авиакомпаниями-партнерами с целью создания национального авиаперевозчика, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается авиакомпании – это не только мечта президента. Мы на финальном этапе переговоров с некоторыми большими авиакомпаниями, с которыми мы планируем вместе национального авиаперевозчика, потому что у них есть опыт", – сказал Тимошенко.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

В июле того же года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, однако с тех пор она обнародована не была.

Тем временем и.о. генерального директора "Антонова" Сергей Бычков в декабре заявил, что предприятие не претендует на нишу пассажирских самолетов и планирует сконцентрироваться на производстве военно-транспортной авиации.