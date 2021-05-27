Минэкологии предложило создать Бюро экологического страхования

Страховщики, имеющие лицензию или другой разрешительный документ на право осуществления добровольного страхования гражданской ответственности перед третьими лицами, обязаны создать Бюро экологического страхования, которое должно быть юридическим лицом и содержаться за счет средств страховщиков.

Об этом говорится в законопроекте "Об экологическом страховании", текст которого Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины представило для обсуждения, передает Интерфакс-Украина.

Согласно законопроекту, экологическое страхование – это страхование гражданской ответственности за ущерб, причиненный государству, жизни, здоровью и имуществу физических и юридических лиц, физических лиц-предпринимателей в результате нарушения законодательства об охране окружающей природной среды. Договор экологического страхования - это письменное соглашение между страхователем и страховщиками-членами Бюро по распределению страховой суммы и страхового платежа между ними пропорционально доле каждого члена Бюро в его гарантийных резервных фондов.

Договор экологического страхования подлежит обязательной регистрации в Едином государственном реестре договоров экологического страхования в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Минимальный размер страховой суммы устанавливается в порядке, утвержденном Кабмином.

Законопроектом предлагается установить норму, что страховой тариф на первые пять лет с даты вступления в силу этого закона определяется актуарно с учетом требований закона. Он может меняться путем отдельного письменного обращения Бюро к отобранному на конкурсе актуарию. Порядок и условия отбора актуария и изменения страхового тарифа устанавливаются уставом Бюро. При выплате страхового возмещения за вред, причиненный жизни или здоровью третьих лиц или окружающей природной среде, франшиза не применяется. За вред, причиненный имуществу третьих лиц, она не может быть более 1% от страховой суммы по договору страхования.

Выплата возмещения осуществляется страховщиками-членами Бюро по размерам, установленным судебным решением, за счет средств гарантийного резервного страхового фонда Бюро, но не более таких лимитов ответственности: за вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц, - 500 тыс. грн на одного погибшего или потерпевшего (но не более 5 млн грн на пострадавших в результате такого события лиц).

Органами управления Бюро являются общее собрания его членов, дирекция и координационный совет, состоящий из шести представителей: трех представителей страховщиков, избираемых общим собранием членов Бюро, и по одному представителю от Национального банка Украины, центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере охраны окружающей природной среды и центрального органа исполнительной власти, осуществляющего госнадзор в сфере охраны окружающей природной среды. Коордсовет осуществляет постоянный надзор за деятельностью Бюро и определяет основные направления работы его исполнительного органа.

Как отмечается в анализе регуляторного влияния, принятие указанного законопроекта позволит создать условия для внедрения механизма обязательного страхования гражданской ответственности за вред, причиненный вследствие нарушения законодательства об охране окружающей природной среды, сокращения бюджетных расходов на ликвидацию аварийных и чрезвычайных ситуаций, усиления контроля за потенциально опасными видами деятельности, улучшения экологической безопасности.

Кроме того, отмечается, что расходы для субъектов, которые будут обязаны заключить договор экологического страхования для крупных предприятий (500 ед.) в среднем составят 100 тыс. грн в год и 300 тыс. грн на пять лет при отсутствии страховых случаев. Для средних предприятий (1,350 тыс. ед.) - в среднем 50 тыс. грн в год и 150 тыс. грн на пять лет при отсутствии страховых случаев.

"Суммарные расходы субъектов хозяйствования крупного и среднего предпринимательства на выполнение регулирования составят 0,725 млрд в год и около 3,6 млрд на пять лет", - сообщается в анализе регуляторного влияния.

При этом подчеркивается, что промышленная деятельность всегда сопровождается рисками нанесения вреда окружающей среде. При изношенных средствах производства, которые наблюдаются в Украине, риски нанесения вреда окружающей среде растут в разы.

Сумма нанесенного окружающей среде вреда, а также вреда для жизни и здоровья физических лиц, имущества физических и юридических лиц, вызванного нарушениями экологического законодательства часто может быть неподъемной для субъектов хозяйствования, которые ее вызвали. В таких случаях дополнительные расходы ложатся на государственный бюджет или причиненный вред остается непокрытым.

Замечания и предложения к проект закона "Об экологическом страховании" принимаются в течение месяца со дня его опубликования на указанную почту и электронный адрес.