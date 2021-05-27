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Налоговая милиция проводит обыски по факту уклонения от налогов при строительстве Подольского моста

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Налоговая милиция проводит обыски по факту уклонения от налогов при строительстве Подольского моста

Сотрудники столичной налоговой милиции Государственной фискальной службы проводят обыски в офисе КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Как сообщает пресс-служба ГФС, досудебное расследование начато по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время строительства Подольского моста через реку Днепр в Киеве на сумму 9 млн грн.

"Согласно материалам следствия, одно из предприятий, совершая деятельность по строительству Подольского мостового перехода по заказу КП, отображало в налоговой отчетности подрядные работы от ряда предприятий с признаками транзитности и фиктивности", – говорится в сообщении.

Обыски проходят с целью получения финансовых документов и фиксации ведомостей об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, которое расследуется по ч.3 ст. 212 УК Украины.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  ГФС


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