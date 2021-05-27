Джефф Безос покинет пост главы Amazon 5 июля

Энди Джесси сменит Джеффа Безоса на посту главного исполнительного директора крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com Inc. 5 июля.

О смене руководства компания объявила еще в начале февраля этого года, однако без конкретной даты, передает Интерфакс-Украина.

"Мы выбрали эту дату, потому что она особо трепетна для меня", - сказал Безос. Он объяснил, что ровно 27 лет назад именно в этот день 1994 года была зарегистрирована компания Amazon.

Джесси в настоящее время является руководителем облачного сервиса Amazon Web Services (AWS). Он работает в компании с 1997 года.

Безо останется исполнительным председателем совета директоров компании. В новой должности он намерен сосредоточиться на новых продуктах Amazon и на разработке инициатив на ранней стадии. Также он рассчитывает, что у него появится больше времени на другие проекты - благотворительный фонд Day 1 Fund, экологический Bezos Earth Fund, аэрокосмический проект Blue Origin, газету The Washington Post.