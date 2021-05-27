Фонд гарантирования продал отель и центральный офис "Мисто Банка" за 223 миллиона
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц провел аукцион по продаже одесского отеля "Виктория", площадью 11,75 тыс. кв. м, который принадлежит АО "Мисто Банк", пребывающему в ликвидации.
Победителем аукциона с предложением 139,3 млн грн стало ООО "Макао", передает Finbalance.
В госреестре основателем компании "Макао" указан Ибрагим Сулейманов.
Кроме того, Фонд гарантирования провел аукцион по продаже офисных помещений "Мисто Банка", которые расположены в Шевченковском районе столицы по адресу Несторовский проулок, 6А (площадью 2,5 тыс. кв. м). Победителем с предложение 84 млн грн стал банк "Сич".
Как сообщалось, 26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк".
Напомним, НБУ принял решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Проблемы с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.
По данным Фонда гарантирования, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составят около 302 млн грн.
"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.
Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.
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