Фонд гарантирования продал отель и центральный офис "Мисто Банка" за 223 миллиона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц провел аукцион по продаже одесского отеля "Виктория", площадью 11,75 тыс. кв. м, который принадлежит АО "Мисто Банк", пребывающему в ликвидации.

Победителем аукциона с предложением 139,3 млн грн стало ООО "Макао", передает Finbalance.

В госреестре основателем компании "Макао" указан Ибрагим Сулейманов.

Кроме того, Фонд гарантирования провел аукцион по продаже офисных помещений "Мисто Банка", которые расположены в Шевченковском районе столицы по адресу Несторовский проулок, 6А (площадью 2,5 тыс. кв. м). Победителем с предложение 84 млн грн стал банк "Сич".

Как сообщалось, 26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк".

Напомним, НБУ принял решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Проблемы с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

По данным Фонда гарантирования, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составят около 302 млн грн.

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.