Правоохранители задержали на взятке руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский" в Киеве
Новини БізнесЦензор Корупція
Киевские правоохранители разоблачили исполняющих обязанности директоров коммунального предприятия "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" "Киевзеленстроя" и Национального природного парка "Голосеевский" на получении взятки.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, руководитель парка "Конча-Заспа" потребовал и получил от предпринимателя взятку за согласование обустройства веревочного парка на балансовых территориях КП. Такую "услугу" он оценил в $4 тыс.
В свою очередь, чиновник парка "Голосеевкий" потребовал и также получил от этого же предпринимателя 54 тыс. грн за ускорение заключения договора для совершения этой деятельности.
Обоих руководителей задержали в порядке ст. 208 УПК Украины на "горячем" – чиновника "Конча-Заспа" на получении взятки в $3 тыс. , а и.о. директора "Голосеевского" – на получении всей суммы взятки.
На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Будь ласка, зачекайте...