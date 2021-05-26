Польша продолжит оказывать давление, чтобы отменить решение США по "Северному потоку-2", – министр

Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский сказал, что решение США не вводить санкций против оператора Nord Stream 2 - это решение в неправильном направлении, и Польша продолжит оказывать давление, чтобы его отменить.

Об этом сообщает Польское радио.

"Мы оцениваем это явно негативно, мы будем продолжать оказывать давление, чтобы изменить это решение, отменить это решение. Мы можем сделать это эффективно, если говорим в один голос во внутренней политике и как союз государств нашей части региона, что осознают угрозу, которую создает строительство этого газопровода", - сказал Яблонский.

"Это очень большая угроза безопасности всей Европы. Одну страну, которая хочет добиться экономических интересов с Россией, нельзя отождествлять со всей Европой. Экономические интересы не могут предшествовать интересам безопасности", - подчеркнул Яблонский.

"Мы будем продолжать прилагать дипломатические усилия не только как Польша, но и ряд стран, которые знают об угрозе, которую представляет режим Владимира Путина и потенциальные агрессивные и преступные действия России", - заверил представитель польской дипломатии.

Яблонский заявил, что польская дипломатия "будет продолжать делать все, чтобы максимально отложить этот проект или вообще остановить его". По словам Яблонского, "вопреки видимости, это все еще возможно".

Как сообщалось, Госдеп США 26 мая передал в Конгресс отчёт о санкциях, связанных с "Северным потоком-2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно документу, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Позже, Министерство финансов США объявило о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток-2".

Так, в списке значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", общество с ограниченной ответственностью "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "Коксохимтранс". Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".

Однако, законодатели США раскритиковали решение администрации президента Байдена об отказе вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Сенаторы-республиканцы внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км первой ветки и 16,8 км – второй ветки.

Nord Stream 2 AG - это дочерняя компания российского "Газпрома", которая управляет проектом строительства "Северного потока-2", а также аккумулирует средства для выполнения работ.