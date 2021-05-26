Литва и Польша закрыли воздушное пространство для белорусских авиакомпаний (обновлено)

Правительство Литвы 26 мая запретило заходить в воздушное пространство республики белорусским авиаперевозчикам.

Запрет вступает в силу с 3:00 27 мая. Он действует, прежде всего, для государственной авиакомпании "Белавиа", которая 24 мая уже сообщила о прекращении полетов в Литву, передает Интерфакс-Украина.

"Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям должно быть запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза", – сказал на заседании министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Как сообщило литовское госпредприятие по надзору за воздушным пространством и координированию, запрет затронет две белорусские компании – авиаперевозчика "Белавиа" и грузоперевозчика Rubystar Airways. Кроме того, в Беларусь не сможет летать каунасская компания Transaviabaltika.

В свою очередь Польское правительство в среду также приняло решение запретить самолетам белорусских перевозчиков заходить в воздушное пространство Польши.

Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, сообщает Европейская правда.

"Совет министров ввел запрет на вход в польское воздушное пространство для самолетов, которыми пользуются перевозчики из Беларуси. Это элемент реализации санкций, которых премьер-министр требовал во время Европейского совета", – заявил спикер правительства Польши.

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Как сообщалось, Европейский авиационный регулятор призвал все авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси из соображений безопасности, заявив, что принудительное изменение направления полета рейса Ryanair поставило под сомнение способность страны обеспечить безопасное небо.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не боится анонсированной Евросоюзом авиационной блокады и подчеркнул готовность к жесткому ответу, в случае введения новых экономических санкций со стороны Запада.

Ранее сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.

Вечером 25 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну.