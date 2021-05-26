Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья

Кабинет министров с 27 мая объявил повторный конкурс на должность председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ).

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №510-р от 26 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно условиям конкурса, кандидаты должны иметь опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере охраны здоровья не менее трех лет.

Должностной оклад главы НСЗУ составит 29,4 тыс. грн, также предусмотрены надбавки, доплаты и премии в соответствии с законодательством.

Согласно данным Нацагентства госслужбы, конкурс на должность главы НСЗУ, объявленный 17 марта, закончился безрезультатно.

Напомним, после назначения Максима Степанова министром здравоохранения весной прошлого года Кабинет министров в мае 2020 года объявил новый конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

При этом требования к кандидатам были изменены таким образом, чтобы не дать принимать участие в конкурсе представителям НСЗУ, которые по итогам предыдущего отбора заняли три первых места. Степанов провел собеседования с ними, но заявил, что по итогам конкурса на должность председателя Национальной службы здоровья победитель не был определен.