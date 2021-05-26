Мошенники продавали должность главы Кировоградской ОГА за $3,5 миллиона, – СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группу, участники которой предлагали должности госслужащих, якобы имея связи в высших эшелонах власти.

Как сообщает пресс-центр СБУ, среди прочего они "предлагали" должность председателя Кировоградской областной госадминистрации, оценив ее в $3,5 млн.

В ходе досудебного расследования установлено, что организовала сделку жительница временно оккупированной территории Луганщины. Женщина по телефону координировала деятельность сообщников.

"Сотрудники СБУ зафиксировали участие в противоправной схеме общественного активиста, руководителя ряда благотворительных и антикоррупционных организаций. Он при обсуждении "кадровых вопросов" с кандидатами представлялся советником президента Украины и утверждал, что согласовывает назначение на руководящие должности с руководством СНБО и Офисом президента", – сказано в сообщении.

Правоохранители задержали двух участников группы согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одном из киевских банков после получения всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 26 мая согласовал назначение Марии Чорной главой Кировоградской областной государственной администрации.

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Зеленский назначил Назаренко председателем Кировоградской ОГА 27 августа 2020 года. Представляя нового руководителя области Зеленский предостерег Андрея Назаренко от повторения истории предыдущего председателя Кировоградской ОГА, который был задержан по обвинению в вымогательстве взятки.