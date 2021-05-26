Facebook ввел возможность скрывать лайки

У всех пользователей соцсетей Instagram и Facebook теперь будет возможность скрыть свои публичные лайки.

Об этом говорится в блоге Facebook.

"Мы протестировали скрытность, чтобы увидеть, может ли это снизить давление на людей в Instagram. То, что мы слышали от людей и экспертов, заключалось в том, что не видеть подобных подсчетов полезно для одних и раздражает других, особенно потому, что люди используют подобные подсчеты, чтобы понять, что в тренде или популярно, поэтому мы предоставляем вам выбор.

"С сегодняшнего дня мы даем вам возможность скрыть количество лайков для всех постов в вашей ленте. У вас также будет возможность скрыть количество лайков для ваших собственных сообщений. Таким образом, если хотите, вы можете сосредоточиться на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают публикации", - сказано в сообщении.

Скрыть количество лайков для постов других пользователей можно через новый раздел "Посты" в настройках. Этот элемент управления применяется ко всем сообщениям в вашей ленте.

"Вы также можете скрыть количество лайков перед публикацией сообщения. Вы можете включить или выключить этот параметр даже после того, как он будет запущен", - добавили в компании.