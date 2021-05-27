Минюст потратил 110 миллионов на суды с Коломойским по "Аэросвиту"

Министерство юстиции Украины 21 мая заключило соглашение с международной юридической фирмой Latham&Watkins (London) LLP (Великобритания) на предоставление юридических услуг на $2,58 млн или 70,76 млн грн по текущему курсу.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году британские юристы продолжат оказывать услуги по юридическому консультированию и юридическому представительству в деле по иску компании Gilward Investments B.V. (Нидерланды) к государству Украина.

При этом фирме-исполнителю запрещено представлять интересы истца или участников его корпоративной группы, которые прямо или косвенно контролируют Игорь Коломойский или Геннадий Боголюбов.

Согласно договору, почасовые ставки партнеров Latham&Watkins Себастьяна Зеельманна-Еггеберта и Чарльза Клэйпула составляют $ 195, юриста Исуру Девендра – $985, а стажера Шона Ньюхауза – $425. К делу также привлекли местных адвокатов "Саенко Харенко", ставки которых ниже.

Кроме того, королевский адвокат Дэвид Джозеф в сумме получит $559 тыс., профессор Гуглиельмо Вердираме – $297 тыс., а эксперт по корпоративному праву Украины Николай Стеценко – $42 тыс.

Всего с 2017 года с Latham&Watkins заключили семь соглашений по этому делу на 108,78 млн грн.

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Как сообщалось, последние слушания по указанному делу должны были состоятся в начале мая.

Напомним, связанная с Игорем Коломойским компания Gilward Investments B.V., которая была крупнейшим акционером авиакомпании "Аэросвит", инициировала инвестиционный спор против Украины в июле 2015 года в секретариате Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). В своем иске компания утверждала, что Украина нарушила определенные обязательства по двустороннему инвестиционному договору с Нидерландами от 14 июля 1994 года.

Напомним, "АэроСвит", который был крупнейшим украинским авиаперевозчиком, начал процедуру банкротства в конце декабря 2012 года, которая позже была отменена решением суда, прекратил деятельность и в настоящее время авиарейсы не выполняет.

В начале 2013 года сообщалось, что крупнейшими акционерами "АэроСвита" являлись Gilward Investments BV и Фонд госимущества Украины, владеющие соответственно около 38% и 22,4% акций авиаперевозчика. Еще трем украинским компаниям принадлежали около 40% акций, в том числе "ГенАвиаИнвест" - 24,99%, Investment Advisors Group - 9,8% и "Бюро" - 4,8%.

Gilward Investments изначально принадлежала Григорию Гуртовому и Арону Майбергу, однако последний в 2009 году продал свою долю связанным с Игорем Коломойским структурам.

Компания "Аэросвит" контролировалась бывшим акционером "Приватбанка" Игорем Коломойским, что он лично признавал. Компания оставила после себя 8,4 млрд грн долгов.