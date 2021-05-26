Киевское метро урегулировало перевозку моноколес и самокатов
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Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" урегулировало правила перевозки моноколес и самокатов в киевском метро.
Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена по итогам встречи с представителями сообщества легкого персонального транспорта.
По результатам встречи были достагнуты следующие договоренности:
- моноколеса должны перевозиться, как они есть;
- самокаты. Все, что складываются, рекомендуется складывать. Те, что более 120 см по сумме измерений, дополнительно оплачиваются;
- вещи более 200 см, любые, перевозить запрещено;
- по желанию проходить с самокатом, моноколесом или иным багажом можно возле контролера. Однако важно сообщить контролеру, что факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контролер не видел факт оплаты проезда, вас попросят оплатить повторно;
- кататься по платформе запрещено.
Также в метрополитене напомнили, что 26 мая вступило в силу решение Киевсовета, который предусматривает бесплатную перевозку велосипедов. Транспортировать велосипеды предусмотрено в чехле.
Джерело: Киевский метрополитен
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Igor Stepanov 43a417b6
показати весь коментар27.05.2021 18:51 Відповісти Мені подобається 0
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