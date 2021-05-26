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Киевское метро урегулировало перевозку моноколес и самокатов

Новини БізнесЦензор Транспорт

Киевское метро урегулировало перевозку моноколес и самокатов

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" урегулировало правила перевозки моноколес и самокатов в киевском метро.

Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена по итогам встречи с представителями сообщества легкого персонального транспорта.

По результатам встречи были достагнуты следующие договоренности:

  • моноколеса должны перевозиться, как они есть;
  • самокаты. Все, что складываются, рекомендуется складывать. Те, что более 120 см по сумме измерений, дополнительно оплачиваются; 
  • вещи более 200 см, любые, перевозить запрещено;
  • по желанию проходить с самокатом, моноколесом или иным багажом можно возле контролера. Однако важно сообщить контролеру, что факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контролер не видел факт оплаты проезда, вас попросят оплатить повторно;
  • кататься по платформе запрещено. 

Также в метрополитене напомнили, что 26 мая вступило в силу решение Киевсовета, который предусматривает бесплатную перевозку велосипедов. Транспортировать велосипеды предусмотрено в чехле.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Киевский метрополитен


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Так пусть по рельсам, как по дороге. В любой полосе. Они же транспорт.
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27.05.2021 18:51 Відповісти
 
 