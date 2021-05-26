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Кабмин уволил двух заместителей главы Минздрава времен Степанова

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Кабмин уволил двух заместителей главы Минздрава времен Степанова

Кабинет министров уволил с занимаемых должностей двух заместителей министра здравоохранения – Светлану Шаталову и Игоря Иващенко.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения Кабмина №502-р и №503-р от 26 мая обнародованы на официальном правительственном портале.

Шаталова отвечала в министерства за вопросы, связанные с закупками, а Иващенко занимал должность замминистра по вопросам евроинтеграции.

Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада назначила Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения, предварительно уволив с поста министра Максима Степанова.

После своего назначения он заявлял, что планирует включить в свою команду половину заместителей, работавших при Степанове.

Автор: Михайло Орлюк
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На хлебные места своих надо ставить, всё правильно.
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26.05.2021 19:21 Відповісти
 
 