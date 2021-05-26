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Кабмин назначил первого замминистра аграрной политики

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Кабмин назначил первого замминистра аграрной политики

Кабинет министров Украины назначил Тараса Высоцкого первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №506-р от 26 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

В то же время другим своим распоряжением №501-р Кабмин уволил Высоцкого с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которую он занимал до последних пор.

Напомним, Кабинет министров 28 декабря 2020 года принял решение о воссоздании Министерства аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.

Перед этим Верховная Рада назначила Романа Лещенко на должность министра аграрной политики. Лещенко с июня 2020 года возглавлял Госгеокадастр, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Осенью 2019 года Минагрополитики было присоединено к Минэкономики, которое также получило в управление 285 госпредприятий, из которых 61 являлся банкротом, а также Госпродпотребслужбу и Госгеокадастр. Минэкологии отошли Госводагентство, Госрыбагентство и Гослесагентство.

Автор: Галина Ялівець
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