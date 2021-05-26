Суд снял арест с недвижимости беглого экс-министра Клименко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил арест трех квартир, 9 машиномест, двух нежилых помещений и корпоративных прав ряда частных компаний в рамках закрытого уголовного производства в отношении сбежавшего в Россию бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Такое решение 20 мая вынес следственный судья ВАКС, сообщает "Слово и дело".

29 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело о так называемых "налоговых площадках" Клименко. В САП заявили, что сроки расследования дела истекли еще в 2018 году, а собранных доказательств было недостаточно для передачи дела в суд.

Из-за этого в суд обратился представитель компании по управлению активами "Эксельсиор" и просил отменить арест имущества, а именно: двух квартир в оккупированном Донецке; квартиры в Киеве; трех машиномест в Донецке; трех паркомест в Киеве; трех машиномест и двух нежилых помещений в Одессе, а также корпоративных прав ООО "Киев Сити Апартментс", охранного предприятия "Группа Скиф", ООО "Юнисон Групп" и ООО "Голдвейн". Судья ходатайство удовлетворил.

В ноябре 2013 года издание Insider выяснило, что брат Александра Клименко Антон является совладельцем ООО "Голдвейн" и ООО "Юнисон Групп".

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Как сообщалось, 13 мая 2020 года Апелляционная палата ВАКС отменила решение о заочном аресте Клименко в связи с отстутствием объявления подозреваемого в международный розыск. Александр Клименко был министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова с 2012 по 2014 год. После Революции достоинства сбежал из Украины.

Его подозревали в участии в создании преступной организации, фиктивном предпринимательстве, присвоении имущества, служебном подлоге. По данным следствия, Климнеко в 2012-2013 годах, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, путем незаконного возмещения из Государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий.

Кроме того, прокуратура расследовала дело о создании Клименко так называемых "налоговых площадок", в результате чего государству был нанесен ущерб более 104 млрд грн.

В мае 2017 года по этому делу правоохранители проводили в 15 областях Украины спецоперацию в отношении бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов. Были задержаны 23 представителя налоговых администраций в областях.

Однако в итоге все задержанные по делу "налоговых площадок" Клименко вышли из-под стражи, так как УПК Украины не предусматривает содержания под стражей подозреваемых во время досудебного следствия более одного года.