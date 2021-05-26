Поставщики газа не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня

Поставщики газа не стали снижать годовую цену ресурса для населения, заявленную в конце апреля с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года, некоторые повысили цену на июнь по сравнению с маем, один – незначительно снизил месячное предложение.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга сайтов более 70 поставщиков, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным мониторинга, годовое ценовое предложение ресурса по-прежнему колеблется от 7,8 грн за кубометр до 13,5 грн за кубометр (здесь и далее с НДС).

Вместе с тем больше всех (на 1,39 грн за кубометр) повысило ценовое предложение июня ООО "Херсонская областная энергопоставляющая компания" – с 10,5 грн за кубометр до 11,89 грн за кубометр.

ООО "Житомирская областная энергопоставляющая компания" повысило тариф на июнь до 11,77 грн за кубометр (в мае – 10,5 грн за кубометр), ООО "Волыньэлектросбыт" – до 8,89 грн за кубометр (7,98 грн за кубометр), ООО "Закарпатьеэнерго" – до 8,88 грн за кубометр (7,98 грн за кубометр), ООО "Гласкомерц" – до 11 грн за кубометр (10 грн за кубометр), ООО "Газпромпостач" – до 11,2 грн за кубометр (10,2 грн за кубометр), ООО "Хмельницкэнергосбыт" – до 11,5 грн за кубометр (9,6 грн за кубометр).

Единственной компанией в перечне поставщиков, попавших в мониторинг, которая снизила цену газа на июнь является мариупольский поставщик ООО "Маргаз" – его предложение на первый летний месяц составляет 8,75 грн за кубометр, в мае было 9 грн за кубометр.

Вместе с тем, некоторые компании, первоначально объявившие годовой тариф согласно требованиям регулятора 25 апреля, впоследствии откорректировали его в сторону уменьшения. Например, согласно информации на сайте ООО "ЭРУ людям" тариф с 1 мая составляет 8,1 грн за кубометр, хотя изначально был заявлен на уровне 10,18 грн за кубометр.

Снизила первоначально заявленный тариф также ООО "ЭРУ трейдинг" с 10,5 грн за кубометр до 8,9 грн за кубометр, YASNO (ДТЭК) – с 10,5 грн за кубометр до 8,94 грн за кубометр.

Многие компании, в частности, ООО "ГК "Нафтогаз Украины", "ЭРУ трейдинг", "Луганскгаз Сбыт", "Мегаватт Энергосервисная компания" вообще отказались от месячного предложения, предлагая исключительно годовой продукт, а газсбыты, работающие под брендом "Твой газ" добавили тариф "Твой газ равномерный платеж", предусматривающий оплату на протяжении года равными частями.

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установило годовой тариф для населения "фиксированный" в размере 7,96 грн за кубометр (с НДС, без доставки),

Крупнейший поставщик газа – компания "ЙЕ Энергия" и около 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой Газсбыт", установили единый тариф для населения "твой газ годовой" в размере 7,99 грн за кубометр (с НДС).