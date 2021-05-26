Кабмин согласовал кандидатуру новой главы Кировоградской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение Марии Чорной главой Кировоградской областной государственной администрации.

Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства 26 мая.

Мария Чорна на данный момент является директором департамента агропромышленного развития Кировоградской облгосадминистрации, а до этого была заместителем директора, начальником управления экономической политики и финансового обеспечения данного департамента.

Как сообщалось, в апреле президент Владимир Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Зеленский назначил Назаренко председателем Кировоградской ОГА 27 августа 2020 года. Представляя нового руководителя области Зеленский предостерег Андрея Назаренко от повторения истории предыдущего председателя Кировоградской ОГА, который был задержан по обвинению в вымогательстве взятки.