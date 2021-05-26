Кабмин упростил ввоз автомобилей с оккупированных территорий

Кабмин одобрил постановление о внесении изменений в порядок пересечения контрольных пунктов (КПВВ) на транспортных средствах гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 26 мая, передает Укринформ.

"Проект постановления Кабинета министров разработан с целью решения проблемных вопросов пересечения КПВВ на транспортных средствах гражданами Украины (владельцами транспортных средств, лицами, эксплуатирующими такие средства на законных основаниях), которые проживают на временно оккупированных территориях", – сказано в пояснительной записке к документу.

Согласно новой редакции документа, владелец (или лицо, эксплуатирующее транспортное средство на законных основаниях), которое проживает на временно оккупированных территориях, в случае утраты (повреждения) регистрационного документа на транспортное средство может пересечь КПВВ в направлении контролируемой Украины территории на основании копии регистрационной карточки транспортного средства, которая подтверждает госрегистрацию транспортного средства на территории Украины.

"Копия регистрационной карточки транспортного средства выдается территориальным органом по предоставлению сервисных услуг МВД по месту обращения владельца или его уполномоченного лица независимо от места регистрации (проживания) физического лица или место нахождения юридического лица", – уточнили в МВД.