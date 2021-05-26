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Новини Транспорт
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"Роснефть" возобновила поставки сжиженного газа в Украину

Новини БізнесЦензор Транспорт

Компания "Авантаж" ожидает первую партию сжиженного газа производства НК "Роснефть".

Об этом сообщили участники рынка, передает enkorr.

Оператором поставки выступает компания Socar New Enegry.

"Партия СУГ объемом 630 тонн производства Новокуйбишевского НПЗ была отгружена 21 мая в адрес ст. "Заворычи", - сообщил собеседник enkorr.

Отметим, в селе Заворычи (Киевская область) газонаполнительной станцией располагает только "Авантаж".

Как сообщалось, Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.

Напомним, ранее зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.

С 1 апреля также приостановаил поставки один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов Wexler Group, которая являлась крупнейшим импортером российского дизельного топлива по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс". В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Glusco Energy S.A., как и Proton Energy S.A., официально принадлежаит израильскому бизнесмену Нисану Моисееву, который признал, что является другом Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина. В то же время наличие совместного бизнеса с Медведчуком Моисеев отрицает.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  enkorr


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Топ коментарі
+5
И почему бигусы не орут: "Державна зрада!"?
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27.05.2021 09:48
+3
А как же временная непримиримая "борьба" ЗЕ сроком до 1 октября?

Тут ЗЕбилы уже все руки стерли, рассказывая, что ЗЕ прекратил постави энергоносителей из РФ.
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27.05.2021 09:19
+3
А як же "бізнес на крові"?
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27.05.2021 11:35
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Всьо по плану....
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27.05.2021 08:13 Відповісти
А как же временная непримиримая "борьба" ЗЕ сроком до 1 октября?

Тут ЗЕбилы уже все руки стерли, рассказывая, что ЗЕ прекратил постави энергоносителей из РФ.
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27.05.2021 09:19 Відповісти
Шось я не второпаю - путін поміняв Карабах на можливість постачати газ через азербайджанську SOCAR?
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27.05.2021 09:36 Відповісти
И почему бигусы не орут: "Державна зрада!"?
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27.05.2021 09:48 Відповісти
вата отдаёт бабки что бы кацапы убивали настоящих украинцев
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27.05.2021 10:11 Відповісти
А як же "бізнес на крові"?
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27.05.2021 11:35 Відповісти
На рынке, не заменимых не бывает.
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27.05.2021 13:05 Відповісти
незаменимых
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27.05.2021 15:05 Відповісти
Да как жеж так , шож это такое "Роснефть" возобновила поставки сжиженного газа в Украину - Цензор.НЕТ 5579 "Роснефть" возобновила поставки сжиженного газа в Украину - Цензор.НЕТ 2594 "Роснефть" возобновила поставки сжиженного газа в Украину - Цензор.НЕТ 5882
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27.05.2021 15:22 Відповісти
Остановите уже этого Пороха!!!
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27.05.2021 15:31 Відповісти
 
 