Из "Нафтогаза" уволилась Лана Зеркаль (обновлено)

Советница председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль ушла из госкомпании после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко. На ее должность назначен Мирон Василик.

Об этом Зеркаль сообщила изданию НВ Бизнес.

"Трудовая книжка уже у меня на руках", – сказала Зеркаль.

Зеркаль пришла в "Нафтогаз" в мае 2020 года. Она возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных дел "Нафтогаза Украины" в спорах с ПАО "Газпром" (Россия) и в делах против Российской Федерации.

"Текущая ситуация вокруг "Северного потока-2" крайне непроста. Многие годы "Нафтогаз" объединял всех, кто был готов отстаивать интересы Украины в этом вопросе. Это позволило получить отсрочку запуска "Северного потока-2" более чем на год и сохранило Украине почти $3 млрд дохода от газотранспортной системы. Я искренне верю, что сейчас окно возможностей для Украины еще не закрыто", – сказала Зеркаль.

В свою очередь в пресс-службе "Нафтогаза" сообщили о назначении на должность советника главы правления компании Мирона Василика, а на должность руководителя по направлению взаимодействия с парламентом, органами государственной власти – Романа Супруна.

Согласно сообщению, Мирон Василик будет заниматься вопросами сотрудничества с международными организациями. С 2014 по 2019 год он был генеральным директором PBN Hill+Knowlton Strategies. Долгое время он был сотрудником Национального комитета Республиканской партии, Государственного департамента и Департамента окружающей среды США. Кроме этого, работал в таких всемирно известных компаниях, как The PBN Company, Burson-Marsteller и Gavin Anderson&Company.

Роман Супрун присоединился к команде "Нафтогаза" в октябре 2019 года, был вовлечен в продвижение важных для группы законодательных инициатив. В частности, сопровождал в парламенте процесс анбандлинга и другие стратегические проекты.

"Ожидается, что командное взаимодействие Мирона Василика, Романа Супруна и других ответственных сотрудников группы Нафтогаз позволит обеспечить эффективное противодействие реализации проекта "Северный поток-2", по которому с марта месяца текущего года интенсивность сопротивления заметно уменьшилась", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее директор дивизиона "Трейдинг" НАК "Нафтогаз Украины" и генеральный директор ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" Виллем Коппульс, а также директор НАК по взаимодействию с органами государственной власти (GR-коммуникации) НАК Алена Осмоловская решили прекратить свою работу в компании.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.