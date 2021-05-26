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Кабмин разрешил закупку товаров оборонного назначения через подразделения НАТО

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Кабмин разрешил закупку товаров оборонного назначения через подразделения НАТО

Кабинет министров на заседании в среду, 26 мая, принял постановление "Об утверждении перечня международных специализированных организаций, их представительств, осуществляющих закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения".

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, этот документ открывает возможности для сил безопасности и обороны Украины закупать необходимые товары, работы и услуги через специализированные международные организации.

В частности, через Агентство НАТО по связи и информации (NATO Communications and Information Agency), Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency) и Программа правительства США "Международные военные продажи" (Foreign Military Sales).

"Принятие постановления открывает для Украины перспективу закупки за рубежом отсутствующих на отечественном рынке работ, услуг и товаров без посредников, что в общем создаст условия для оптимизации расходов оборонного бюджета. Кроме того, это будет способствовать налаживанию взаимодействия и усилению совместимости с НАТО, а также выполнению Украиной заключенных межправительственных и межведомственных соглашений", – прокомментировал министр обороны Андрей Таран.

Автор: Михайло Орлюк
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