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СБУ разоблачила канал незаконного вывода средств вывода за границу

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СБУ разоблачила канал незаконного вывода средств вывода за границу

Служба безопасности Украины в Винницкой области разоблачила и задокументировала масштабную схему вывода средств в тень и за границу. Ежегодно делки получали почти 20 млн грн.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал сделку владелец одной из торговых сетей бытовой техники. По его указанию в течение 2019-2021 годов подчиненные, вопреки действующему законодательству, перечисляли деньги от покупок продукции в магазинах на счета нескольких "карманных" общественных организаций. Затем делки легализовали их через несколько десятков подконтрольных ФЛП.

В дальнейшем средства переводились в наличные, а большую часть без превышения лимитов мелкими транзакциями переводили на зарубежный счет владельца сети. Все операции проводились с уклонением от уплаты налогов.

По заключению Государственной службы финансового мониторинга, убытки государства от противоправной деятельности составляют более 12 млн грн.

Во время обысков по месту жительства и в офисных помещениях правоохранители обнаружили почти 60 печатей ФЛП, черновую бухгалтерию, банковские карточки, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Приеднимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирования счетов задействованных структур и возмещения ущерба государству.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  СБУ


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