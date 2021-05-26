Кабмин поручил "Нафтогазу" реструктуризировать долги поставщиков тепла за газ

Кабинет министров поручил ряду министерств совместно с НАК "Нафтогаз Украины" реструктуризировать долги предприятий теплокоммунэнерго за газ, поставленный в рамках возложенных на компанию спецобязательств (ПСО), урегулировать судебные споры в отношении должников, а также обеспечить субъектов ТКЭ газом.

Соответствующее протокольное поручение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко Кабмин поддержал на заседании в среду, 26 мая, передает Интерфакс-Украина.

Согласно проекту поручения, Минрегиону, Минюсту, Минэнерго совместно с НАК "Нафтогаз" необходимо, в частности, обеспечить заключение договоров на реструктуризацию долгов предприятий ТКЭ в рамках меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и горячей воды с учетом правил рынка газа, в том числе относительно обязательства полного и своевременного расчета с предыдущим поставщиком в случае его смены.

Также правлению "Нафтогаза" совместно с Минюстом и Минрегионом поручено урегулировать судебные споры в отношении предприятий ТКЭ-должников, задействованных в ПСО, относительно недопущения наложения арестов на их счета.

Помимо этого, НАК поручено обеспечить подготовку и заключение договоров с субъектами теплоснабжения для их обеспечения их ресурсом.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко обещал, что после отмены регулирования цен на газ "Нафтогаз Украины" предложит долгосрочные ценовые предложения на топливо для предприятий теплокоммунэнерго.

В свою очередь мэр Житомира Сергей Сухомлин уточнил, что НАК "Нафтогаз Украины" планирует предложить тепловикам годовые контракты на поставку газа по цене 7,4 тыс. грн/куб. м (с НДС). При этом "Нафтогаз" обратится в Государственную исполнительную службу касательно снятия арестов со счетов ТКЭ. Кроме того, в ближайшее время Верховная Рада одобрит законопроект о списании долгов ТКЭ за потребленный газ и возмещении задолженности по разнице в тарифах.

Напомним, ранее Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.

В свою очередь в Ассоциации городов заявили, что из-за этого решения Кабмина уже в мае жители 120 городов могут остаться без горячей воды, с октября – без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду стремительно вырастут.