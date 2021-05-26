"Северный поток-2" может стать инструментом шантажа со стороны России, – премьер Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что проект газопровода "Северный поток-2" все же не будет завершен.

Об этом Моравецкий сказал после завершения саммита ЕС в Брюсселе, передает Европейская правда.

Моравецкий рассказал, что он был единственным из глав правительств стран ЕС, который на саммите поднял этот вопрос.

"Я подчеркиваю со всей силой, насколько это опасный инструмент в масштабах Европы, а также в масштабах всего мира. Я все еще надеюсь, что американская позиция приведет к тому, что этот газопровод не будет будет достроен. Это важно, ведь он может стать инструментом шантажа", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что Польша не хочет, чтобы ее шантажировали.

"И особенно не хотим, чтобы Россия имела такой инструмент шантажа в отношении Украины, а также в будущем - в отношении Беларуси или других стран", - заявил польский премьер.

Как сообщалось, Госдеп США в среду передал в Конгресс отчёт о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно документу, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Позже, Министерство финансов США объявило о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток-2".

Так, в списке значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", общество с ограниченной ответственностью "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "Коксохимтранс". Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".

Однако, законодатели США раскритиковали решение администрации президента Байдена об отказе вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Сенаторы-республиканцы внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км первой ветки и 16,8 км – второй ветки.

Nord Stream 2 AG – это дочерняя компания российского "Газпрома", которая управляет проектом строительства "Северного потока-2", а также аккумулирует средства для выполнения работ.