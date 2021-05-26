Вклады населения в банках выросли за месяц на 10 миллиардов, – Фонд гарантирования

По состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов (все банки, за исключением "Ощадбанка") составила 621,65 млрд грн в эквиваленте, что на 10,35 млрд грн больше, чем на 1 апреля.

В том числе вклады в национальной валюте по состоянию на отчетную дату составляли 374,99 млрд грн, в иностранной валюте – 246,66 млрд грн, сообщает пресс-служба Фонда.

При этом вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма таких вкладов составляет 241,2 млрд грн.

Доля физлиц-предпринимателей в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 мая составила 50,77 млрд грн (8,2% от общей суммы вкладов).

По состоянию на 1 мая в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 72 банка.

Как сообщалось, по данным на 1 апреля 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составляла 611,29 млрд грн, в том числе в гривне – 363,01 млрд грн, в иностранной валюте – 248,29 млрд грн.