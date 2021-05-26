Пять компаний пополнили финансовый рынок, – Нацбанк

Финансовый рынок пополнили три финансовые компании, один кредитный союз и один лизингодатель-юрлицо.

Соответствующее решение было принято 21 мая, сообщает пресс-служба Национального банка.

Так, в Госреестр финансовых учреждений внесли ООО "Командор Финанс груп", ООО "Корд Пей", ООО "ФК "Шефа Финанс" и Кредитный союз "Агро Бизнес Кредит". В то же время в Реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги внесли ООО "Директ Финанс Инвест".

Отмечается, что четверо из пяти новых участников получили лицензии на предоставление финуслуг. "Командор Финанс Груп" и "Шефа Финанс" получили по три лицензии – на предоставление услуг по финансовому лизингу, на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление услуг по факторингу.

"Корд Пей" получило одну лицензию на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита. "Агро Бизнес Кредит" получила две лицензии – на привлечение финансовых активов по обязательствам относительно следующего их возвращения, а также на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита.

"Директ Финанс Инвест" пока не получил лицензию на услуги по финансовому лизингу.