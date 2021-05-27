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Собственник Dragon Capital купил издание "Украинская правда" (обновлено)

Новини БізнесЦензор Рітейл

Собственник Dragon Capital купил издание

Редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Елена Притула и генеральный директор компании Dragon Capital Томаш Фиала объявили о заключении соглашени, по условиям которой 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят группе компаний Dragon Capital.

Об этом говорится в совместном релизе инвесткомпании и издания.

Отмечается, что стороны также договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений.

Команда издания во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше, в тесном сотрудничестве с Притулой, которая и далее будет исполнять роль редактора-основателя.

Согласно данным "Укрпатента", торговая марка "Украинская правда" оформлена на ООО "Сакура парк". 

Собственник Dragon Capital купил издание Украинская правда 01

Основателем "Сакура парка" до последнего времени значилась Елена Притула. Однако сейчас владельцем компании уже указана кипрская Dragon Capital Investments Limited.

Ранее сообщалось, что в январе Фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund L.P., которым управляет Dragon Capital, завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций компании Treeum. Treeum является финансовым онлайн-супермаркетом в Украине и управляет деловыми медиаресурсами minfin.com.ua и finance.ua.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

Основатель и глава Dragon Capital Фиала является владельцем медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Dragon Capital


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Топ коментарі
+6
Було. Мабуть, шукали інвесторів для продовження роботи, і тепер знайшли.
Фіала видається непоганим вибором поміж інших можливих.
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26.05.2021 15:51
+5
Неужели латексную, аморфную массу в виде "комсомольской правды" кому-то смогли впарить? Вотчину "членов наблюдательного совета" наконец-то кому-то впарили. Наверное, понравилось месторасположение офиса. Два последних года, период вылизывания власти власти - сплошной позор для СМИ.
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26.05.2021 16:04
+4
Притула выпотрошила Гию, Пашу и все продала - фееричная бизнес-вумен...
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26.05.2021 22:25
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"Українська правда" від Capital-у

занятно... Собственник Dragon Capital Фиала купил издание "Украинская правда" - Цензор.НЕТ 10000

так начебто ж назалежне видання було, чи як ?
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26.05.2021 15:25 Відповісти
Було. Мабуть, шукали інвесторів для продовження роботи, і тепер знайшли.
Фіала видається непоганим вибором поміж інших можливих.
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26.05.2021 15:51 Відповісти
Ага таке незалежне що кожен тиждень выходив Лещенко і топив Свободу. Регулярно, мабуть це була позиція редакції теж.
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27.05.2021 12:51 Відповісти
Неужели латексную, аморфную массу в виде "комсомольской правды" кому-то смогли впарить? Вотчину "членов наблюдательного совета" наконец-то кому-то впарили. Наверное, понравилось месторасположение офиса. Два последних года, период вылизывания власти власти - сплошной позор для СМИ.
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26.05.2021 16:04 Відповісти
Яка різниця, кому належить цей унітаз???
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26.05.2021 20:32 Відповісти
Севгиль Мусаевf - редкостное чмо! Посмотрите её комплиментарное интервью с Кадыровым, тем который взял себе фамилию Онищенко, когда он был еще в Украине и боговал, как она стелилась со своей колежанкой перед ним с ужимками и заискиваниями!
Назвал её проституткой - так оно заблокировало меня в кометах в УП, которую я читал когда эта Севгиль еще на горшке сидела!
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27.05.2021 12:31 Відповісти
Притула выпотрошила Гию, Пашу и все продала - фееричная бизнес-вумен...
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26.05.2021 22:25 Відповісти
Дурнику зрозуміло що цю газетку москалі купили.
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26.05.2021 22:32 Відповісти
В Украине не должно остаться ничего с росийским капиталом (бизнеса с российским капиталом в Украине быть не должно)
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26.05.2021 23:26 Відповісти
Дітям Гонгадзе хоч копійка дісталася?
отож
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27.05.2021 00:35 Відповісти
Фан- то- мас
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27.05.2021 11:41 Відповісти
Гонгадзе в гробу переворачивается. Когда-то Укрправда была патриотической , оппозиционной
А сейчас превратилась в провластную помойку
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27.05.2021 11:47 Відповісти
Фиала ВМЕСТЕ С ОЛИГАРХОМ Виктором Пинчуком является спонсором проекта «Новые лидеры»
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27.05.2021 11:51 Відповісти
Жена Наталья Фиала - директор общественной организации "Люди будущего" (один из учредителей - Святослав Вакарчук).
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27.05.2021 12:06 Відповісти
Этот человек, который регулярно витийствует о честном бизнесе и западных ценностях, вряд ли соответствует озвученным им же стандартам.

Так, например, Томаш Фиала относится к числу самых оффшорных украинских инвесторов. Только в публичном доступе можно найти прямо связанные с ним компании ДАЙМОНДКОРП ЛИМИТЕД, АПОЛЛО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД, ЕЙАЙСІІІ АЙАЙ ФАЙНЕНС САЙПРУС ЛИМИТЕД, ЕГЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД, ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, ЕГЛ ХОЛДІНГ ЛИМИТЕД, ГЛАНСТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД.
antikor.com.ua/articles/228986-fiala_tomash_drakon-stervjatnik_sorosa_nad_telom_ukrainy._chastj_2
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27.05.2021 12:03 Відповісти
Жены международных инвесторов паркуются где хотят!

Стоит вспомнить и уже забытый (усилиями Фиала) скандал с его супругой Натальей, которая в марте 2015 года «припарковала» свой дорогущий «Порш-Каен» на улице Дмитриевской прямо на рельсах - остановив движение городского трамвая 18-го маршрута.
Но если бы простого украинца из-за такой выходки могли бы затаскать по судам, то Наталья Фиала отделалась лишь штрафом в 500 гривен. А затем, оперативно заметая следы этого скандала, она всего за один день (!) сменила номера на своем «Каене»: был АА2682КТ, а стал АА6726АТ. «По-европейски» так! И эти люди еще учат украинцев жить…
Больше информации на портале
antikor.com.ua/articles/228986-fiala_tomash_drakon-stervjatnik_sorosa_nad_telom_ukrainy._chastj_2
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27.05.2021 12:05 Відповісти
 
 