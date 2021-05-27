Собственник Dragon Capital купил издание "Украинская правда" (обновлено)
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Редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Елена Притула и генеральный директор компании Dragon Capital Томаш Фиала объявили о заключении соглашени, по условиям которой 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят группе компаний Dragon Capital.
Об этом говорится в совместном релизе инвесткомпании и издания.
Отмечается, что стороны также договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений.
Команда издания во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше, в тесном сотрудничестве с Притулой, которая и далее будет исполнять роль редактора-основателя.
Согласно данным "Укрпатента", торговая марка "Украинская правда" оформлена на ООО "Сакура парк".
Основателем "Сакура парка" до последнего времени значилась Елена Притула. Однако сейчас владельцем компании уже указана кипрская Dragon Capital Investments Limited.
Ранее сообщалось, что в январе Фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund L.P., которым управляет Dragon Capital, завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций компании Treeum. Treeum является финансовым онлайн-супермаркетом в Украине и управляет деловыми медиаресурсами minfin.com.ua и finance.ua.
Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.
Основатель и глава Dragon Capital Фиала является владельцем медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио.
Будь ласка, зачекайте...
занятно...
так начебто ж назалежне видання було, чи як ?
Фіала видається непоганим вибором поміж інших можливих.
Назвал её проституткой - так оно заблокировало меня в кометах в УП, которую я читал когда эта Севгиль еще на горшке сидела!
отож
А сейчас превратилась в провластную помойку
Так, например, Томаш Фиала относится к числу самых оффшорных украинских инвесторов. Только в публичном доступе можно найти прямо связанные с ним компании ДАЙМОНДКОРП ЛИМИТЕД, АПОЛЛО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД, ЕЙАЙСІІІ АЙАЙ ФАЙНЕНС САЙПРУС ЛИМИТЕД, ЕГЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД, ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, ЕГЛ ХОЛДІНГ ЛИМИТЕД, ГЛАНСТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД.
antikor.com.ua/articles/228986-fiala_tomash_drakon-stervjatnik_sorosa_nad_telom_ukrainy._chastj_2
Стоит вспомнить и уже забытый (усилиями Фиала) скандал с его супругой Натальей, которая в марте 2015 года «припарковала» свой дорогущий «Порш-Каен» на улице Дмитриевской прямо на рельсах - остановив движение городского трамвая 18-го маршрута.
Но если бы простого украинца из-за такой выходки могли бы затаскать по судам, то Наталья Фиала отделалась лишь штрафом в 500 гривен. А затем, оперативно заметая следы этого скандала, она всего за один день (!) сменила номера на своем «Каене»: был АА2682КТ, а стал АА6726АТ. «По-европейски» так! И эти люди еще учат украинцев жить…
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antikor.com.ua/articles/228986-fiala_tomash_drakon-stervjatnik_sorosa_nad_telom_ukrainy._chastj_2