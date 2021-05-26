Кабмин выделил 225 миллионов на строительство пограничных инспекционных постов (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 26 мая, утвердил порядок использования средств на строительства инспекционных постов на границах.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, в целом бюджет проекта на 2021 год составляет почти 225 млн грн, из которых 75 млн грн из общего фонда и 150 млн грн – из специального фонда государственного бюджета.

"Принятие постановления позволит нам начать строительство современных пограничных инспекционных постов на государственной границе Украины, что, помимо прочего, является важным для усиления защиты внутреннего рынка от опасных или некачественных продуктов", – подчеркнул заместитель министра экономики Сергей Глущенко.

Напомним, к середине 2022 года Украина должна построить на своей границе 35 пограничных инспекционных постов, которые должны полностью соответствовать требованиям Европейского Союза.