Холдинг TECHIIA инвестировал в Culver Aviation

В структуру холдинга TECHIIA вошла Culver Aviation – технологическая компания, которая обеспечивает быстрый сбор данных с поверхности земли с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их аналитику для принятия управленческих решений.

Компания работает на рынке с 2014 года под брендом ITEC, а в 2021 году ее поглотил холдинг TECHIIA, пишут Экономические новости.

Culver Aviation имеет собственный авиапарк, производство и сервис БПЛА нескольких модификаций и команды пилотов, которые уже работают по всей стране. Также в составе компании работает R&D центр разработки и внедрения инноваций в сферах БПЛА, картографии и точного земледелия.

Компания выполняет задачи клиентов в рекордно низкие сроки, при этом обеспечивает фото земли с детализацией до 2 см на пиксель – в десятки раз качественнее, чем спутник.

"ITEC – это прежде всего инженерные разработки, которые позволяют создавать лучшие беспилотники в Украине. Холдинг TECHIIA – это большая технологическая экспертиза, опыт создания успешных ІТ-продуктов и покорения международного рынка. Вместе мы объединились, чтобы предоставлять уникальные технологические сервисы на основе БПЛА", – прокомментировал сделку основатель ITEC и CEO Culver Aviation Александр Даниленко.

В свою очередь управляющий партнер холдинга TECHIIA Юра Лазебников отметил, что сделка поможет Culver Aviation выйти на новый уровень.

"Наш принцип инвестиций — найти сильную, перспективную компанию и своей экспертизой и ресурсами помочь ей стать лидером на рынке. У Александра Даниленко 8 лет опыта создания БПЛА, его команда производит уникальные самолеты. С помощью TECHIIA они будут предоставлять технологические сервисы, на которые уже есть запрос далеко за пределами Украины", – сказал управляющий партнер TECHIIA.

Culver Aviation – это самая большая компания, которая стала проектом венчурной студии VRTX Venture Lab и вошла в структуру холдинга TECHIIA.

"Мы скрупулезно относимся к каждой компании, которая попадает в нашу венчурную студию. Потому что самой идеи, какой бы перспективной она ни казалась, мало. Важны стратегическое видение, умение управлять командой и работать с партнерами. У Culver Aviation есть все это, а еще — актуальный продукт, на который есть огромный запрос на рынке. Это сложный проект, в котором соединены и хардвер, и софтвер, и многое другое. Но только у амбициозных проектов почти нет конкурентов", – добавил управляющий директор VRTX Venture Lab Александр Давыденко.

Culver Aviation предлагает услуги:

Геоинформатика и дистанционное зондирование земли

Создание 3D карт и карт рельефа

Визуальные и NDVI карты полей

Помощь государственным органам в принятии решений по чрезвычайным ситуациям

Сервисы компании будут полезными для агроиндустрии, лесного хозяйства, землеустройства, геологических и горнодобывающих компаний, а также для гражданской защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.