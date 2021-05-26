Кабмин смягчит карантинные ограничения для проведения массовых мероприятий

Кабинет министров планирует ослабить карантинные ограничения для проведения массовых культурных мероприятий, в частности разрешить их посещение с отрицательным тестом на COVID-19, снять ограничения относительно работы общепитов и разрешить пересечение границы гражданам некоторых иностранных государств.

Соответствующее протокольное поручение озвучил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.

"Внести изменения в постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением COVID-19" при условии негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестом на определение антигена, проведенного не более чем за 72 часа до проведения мероприятия или документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, всех посетителей и сотрудников", – сказал Ткаченко.

Кроме того, правительство планирует, расширить возможности для проведения концертных массовых культурных мероприятий; позволить работать разным типам средств размещения и снять временные ограничения для общепитов и самоизоляции граждан, а также позволить пересекать границу иностранцам некоторых государств.

Ранее Ткаченко заявлял о работе министерства над внедрением сертификатов для приобретения билетов на концерты и театральные представления.

"Надеемся, что Leopolis Jazz Fest станет успешным кейсом оживления культурной жизни в условиях карантина, и этот кейс можно будет масштабировать на всю страну", – сказал он.

Как сообщалось, во Львове 24-28 июня текущего года пройдет Международный фестиваль Leopolis Jazz Fest с обязательным тестированием на COVID-19 всех гостей, купивших билеты на концерты фестиваля, и соблюдением всех карантинных ограничений.

Отметим, что по состоянию на 26 мая карантинные ограничения во всех областях Украины соответствуют "желтому" уровню эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19.