БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1047 відвідувачів онлайн
Новини Соціальна політика
474 0
Кабмін (7244) карантин (2077) Ткаченко Олександр (51) коронавірус (3209)

Кабмин смягчит карантинные ограничения для проведения массовых мероприятий

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Кабмин смягчит карантинные ограничения для проведения массовых мероприятий

Кабинет министров планирует ослабить карантинные ограничения для проведения массовых культурных мероприятий, в частности разрешить их посещение с отрицательным тестом на COVID-19, снять ограничения относительно работы общепитов и разрешить пересечение границы гражданам некоторых иностранных государств.

Соответствующее протокольное поручение озвучил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время заседания правительства, передает Интерфакс-Украина. 

"Внести изменения в постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением COVID-19" при условии негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестом на определение антигена, проведенного не более чем за 72 часа до проведения мероприятия или документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, всех посетителей и сотрудников", – сказал Ткаченко.

Кроме того, правительство планирует, расширить возможности для проведения концертных массовых культурных мероприятий; позволить работать разным типам средств размещения и снять временные ограничения для общепитов и самоизоляции граждан, а также позволить пересекать границу иностранцам некоторых государств.

Ранее Ткаченко заявлял о работе министерства над внедрением сертификатов для приобретения билетов на концерты и театральные представления.

"Надеемся, что Leopolis Jazz Fest станет успешным кейсом оживления культурной жизни в условиях карантина, и этот кейс можно будет масштабировать на всю страну", – сказал он.

Как сообщалось, во Львове 24-28 июня текущего года пройдет Международный фестиваль Leopolis Jazz Fest с обязательным тестированием на COVID-19 всех гостей, купивших билеты на концерты фестиваля, и соблюдением всех карантинных ограничений.

Отметим, что по состоянию на 26 мая карантинные ограничения во всех областях Украины соответствуют "желтому" уровню эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19. 

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 