Фонд гарантирования выставит на продажу 11 АЗС "Мисто Банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу на открытом электронном аукционе право требования по кредиту юрлица. Актив принадлежит АО "Мисто Банк", который пребывает в ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 3 июня в системе Prozorro.Продажи.

Сумма задолженности по кредиту составляет 34,64 млн грн. Среди залога – 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, земельные участки, а также оборудование, автомобиль и корпоративные права.

Начальная цена лота – 34,64 млн грн.

Сообщается, что аукцион пройдет по английской модели. Все средства, полученные от продажи этого актива, направят на расчет с кредиторами банка.

Как сообщалось, 26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк".

Напомним, НБУ принял решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Проблемы с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

По данным Фонда гарантирования, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составят около 302 млн грн.

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.