Фонд гарантирования выставит на продажу 11 АЗС "Мисто Банка"
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу на открытом электронном аукционе право требования по кредиту юрлица. Актив принадлежит АО "Мисто Банк", который пребывает в ликвидации.
Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 3 июня в системе Prozorro.Продажи.
Сумма задолженности по кредиту составляет 34,64 млн грн. Среди залога – 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, земельные участки, а также оборудование, автомобиль и корпоративные права.
Начальная цена лота – 34,64 млн грн.
Сообщается, что аукцион пройдет по английской модели. Все средства, полученные от продажи этого актива, направят на расчет с кредиторами банка.
Как сообщалось, 26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк".
Напомним, НБУ принял решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Проблемы с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.
По данным Фонда гарантирования, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составят около 302 млн грн.
"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.
Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.
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