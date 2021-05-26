Кабмин ввел требования к качеству авиационного топлива
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Кабинет министров утвердил Технический регламент о требованиях к авиационному бензину и топливу для реактивных двигателей.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 26 мая, по процедуре без обсуждения.
Целью принятия документа в пояснительной записке указана необходимость установить единые обязательные требования к качеству авиационного топлива, поскольку сейчас в Украине они не определены.
При этом предусмотрено внедрение требования по проведению оценки соответствия авиационного топлива, которое вводится в оборот и поставляется на рынке Украины. Уполномоченным органом по контролю станет Госэкоинспекция.
Ожидается, что введение техрегламента окажет позитивное влияние на экологию и окружающую среду, поскольку позволит контролировать качество авиационного топлива.
Документ вступит в силу через год после опубликования.
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