Кабмин ввел требования к качеству авиационного топлива

Кабинет министров утвердил Технический регламент о требованиях к авиационному бензину и топливу для реактивных двигателей.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 26 мая, по процедуре без обсуждения.

Целью принятия документа в пояснительной записке указана необходимость установить единые обязательные требования к качеству авиационного топлива, поскольку сейчас в Украине они не определены.

При этом предусмотрено внедрение требования по проведению оценки соответствия авиационного топлива, которое вводится в оборот и поставляется на рынке Украины. Уполномоченным органом по контролю станет Госэкоинспекция.

Ожидается, что введение техрегламента окажет позитивное влияние на экологию и окружающую среду, поскольку позволит контролировать качество авиационного топлива.

Документ вступит в силу через год после опубликования.