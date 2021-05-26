Кабмин предложил увеличить помощь при рождении ребенка до 50 тысяч

Кабинет министров принял проектов законов по случаю грядущего Дня защиты детей, в частности, об увеличении государственной помощи при рождении ребенка с 41 тыс. грн до 50 тыс. грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Объем государственной поддержки при рождении ребенка и его усыновлении предлагаем увеличить с 41 тыс. грн до 50 тыс. грн. Также предусматривается увеличение размера в 2023 году и в дальнейшем на прогнозированный показатель инфляции", – отметил он.

Также проектом закона предлагается разграничить функции по вопросам социальной защиты детей между Нацслужбой соцзащиты, исполнительными органами местных советов, а также областными государственными администрациями. За каждым органом власти будет четко закреплены его полномочия и ответственность.

Кроме того, правительство предлагает ввести в кодекс административных правонарушений новые положения, которые четко закрепят ответственность за нарушение прав детей, или за халатное отношение к этому вопросу со стороны ответственных чиновников.

В то же время Кабмин планирует усовершенствовать систему усыновления детей для обеспечения интересов для ребенка и усиления прозрачности в процессе усыновления. В частности, усовершенствуется система наблюдения и контроля условий проживания и воспитания усыновленных детей в случае смены места проживания.

Также министры утвердили Концепцию государственной социальной программы оздоровления и отдыха детей на период до 2025 года.