Зеленский подписал указ о создании Славянской военно-гражданской администрации

Президент Владимир Зеленский подписал Указ №210/2021 о создании Славянской городской военно-гражданской администрации.

Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.

"Во исполнение Закона Украины "О военно-гражданской администрации" постановляю создать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", – говорится в указе.

Кроме того, президент поручил командующему объединенными силами, главе Донецкой областной государственной администрации совершить все необходимые мероприятия, связанные с созданием новой городской ВГА.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.