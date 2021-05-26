Зеленский подписал указ о создании Славянской военно-гражданской администрации
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Президент Владимир Зеленский подписал Указ №210/2021 о создании Славянской городской военно-гражданской администрации.
Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.
"Во исполнение Закона Украины "О военно-гражданской администрации" постановляю создать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", – говорится в указе.
Кроме того, президент поручил командующему объединенными силами, главе Донецкой областной государственной администрации совершить все необходимые мероприятия, связанные с созданием новой городской ВГА.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Джерело: Офис президента
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