Кабмин изменил постановление о принудительной выплате пенсий через банки, – Шмыгаль (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 26 мая, внесет изменения в свое постановление о принудительном переводе пенсионеров на получение пенсий через банки.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, открывая заседание правительства.

"Переход на получение пенсий с наличной на карточною форму должен происходить постепенно, реализовываться как право людей, а не обязательство. Сегодня закрепим это в соответствующем постановлении", – сказал премьер.

Позднее на своем канале в Telegram Шмыгаль уточнил, что соответствующее решение принято, не уточнив подробностей.

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Как сообщалось, 1 апреля Кабмин принял постановление, которым предусмотрено, что с 1 сентября выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме людей с инвалидностью первой группы, пенсионеров старше 80 лет и лиц, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. До этого момента доставлять пенсии и денежную помощь продолжит "Укрпошта".

Однако уже в конце апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство.

Перед этим Кабинет министров повысил тарифы на оплату услуг "Укрпошты", связанные с выплатой и доставкой пенсий и пособий населению в наличной форме.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что согласно новому договору между Пенсионным фондом и "Укрпоштой", стоимость доставки пенсии вырастет с 60 до более 100 грн. Поэтому министр пообещала перевести максимальное количество пенсионеров на обслуживание в банки.

В свою очередь руководитель "Укрпошты" Игорь Смелянский подчеркнул, что компания настаивает на повышении тарифа на доставку пенсий для 3,5 млн пенсионеров, в противном случае 10 тысяч почтальонов окажутся под угрозой увольнения. По оценке Смилянского, на повышение тарифа дополнительно нужно выделить 265 млн грн, по сравнению с прошлым годом.