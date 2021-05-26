Доля тепловой генерации в производстве электроэнергии уменьшилась на 5%, – Минэнерго

С 2016 года доля тепловой генерации в общем производстве электроэнергии уменьшилась на 5%. Если в 2016 году доля генерации ТЭС составляла 32,2%, то по итогам 2020 года ими было произведено только 27,2%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Эта тенденция сохранится и в дальнейшем. Согласно утвержденному Минэнерго прогнозному балансу электроэнергии по итогам текущего года ожидается дальнейшее сокращение угольной генерации ТЭС до 25,6% ", – отметил заместитель министра энергетики Максим Немчинов. Таким образом доля тепловой генерации до конца года уменьшится на 7,6%.

Доля климатически нейтральной электроэнергии, произведенной на атомных электростанциях , больших ГЭС и из возобновляемых источников энергии по итогам 2020 года покрывает около 2/3 всего потребления.

В мае доля электроэнергии, произведенной атомной генерацией составляет 58,7%, ГЭС и ГАЭС – 10,2%, ВИЭ – 9,1%, ТЭС и ТЭЦ – 20,5%, что составляет пятую часть всей произведенной электроэнергии.