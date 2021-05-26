Налоговая милиция проводит обыск в горсовете Черкасс

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС, координирует работу налоговой милиции) под процессуальным руководством Офиса генпрокурора проводят обыски в Черкасском городском совете.

Согласно сообщению пресс-службы ГФС, следственные действия проходят в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества.

"С начала 2017 года по настоящее время должностные лица Черкасского городского совета и ряда коммунальных предприятий с целью получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, злоупотребляя своим служебным положением и действуя по предварительному сговору, вопреки интересам местной громады, совершили противоправные действия. Коммунальные предприятия и учреждения города не перечисляли в городской бюджет средства от аренды имущества, принадлежащего к коммунальной собственности", – сказано в сообщении ГФС.

По данным следствия, сумма не полученных городским бюджетом доходов составляет около 35 млн грн.

Сейчас продолжаются обыски с целью обнаружения и изъятия документов о сдаче в аренду коммунального имущества, черновых записей о существовании указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Как сообщалось, 24 мая налоговая милиция провела обыски в Криворожском городском совете, ранее ГФС проводила следственные действия на коммунальных предприятиях и в департаментах КГГА.