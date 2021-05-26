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Госдолг вырос за месяц на $1,2 миллиарда

Новини БізнесЦензор Фінанси

Госдолг вырос за месяц на $1,2 миллиарда

По состоянию на конец апреля 2021 года общий государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,53 трлн грн или $91,33 млрд.

По сравнению с мартом государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 20 млрд грн или на $1,16 млрд, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

При этом государственный долг увеличился на 23,27 млрд грн ($1,23 млрд), а гарантированный государством долг уменьшился на 3,26 млрд грн ($70 млн).

Увеличение госдолга произошло, в основном, вследствие размещения еврооблигаций на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году. Доходность еврооблигаций была установлена на уровне 6,875%.

Государственный долг по состоянию на конец апреля составил 2,258 трлн грн ($81,37 млрд), из которых 44,6% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 55,4% - государственный внешний долг, который состоит из кредитов международных финансовых организаций (19% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (30,2%) и другого внешнего долга (6,2%).

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец апреля 2021 года уменьшилась до 38,9%.

В апреле 2021 года Минфин провел 20 аукционов по размещению ОВГЗ и привлек 14,4 млрд грн на финансирование государственного бюджета.

Платежи по погашению государственного долга за четыре месяца 2021 года составили 141,9 млрд грн, платежи по обслуживанию – 45,7,4 млрд грн.

Как сообщалось, по состоянию на конец марта 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг в национальной валюте составлял 2,51 трлн грн ($90,17 млрд в эквиваленте в иностранной валюте). За месяц он уменьшился в гривневом эквиваленте на 38,68 млрд грн и на $1,24 млрд в долларовом эквиваленте.  

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минфин


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Топ коментарі
+16
"дефолт - это хорошо! Можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!"(с)зеленский/коломойский
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26.05.2021 13:56
+4
Коломойский давно говорил что в дефолте Приватбанка или Украины-ничего плохого нет. Для НЕГО ничего плохого нет. Зеля естественно считает точно так-же. Дефолт Украины никак не повлияет на Италию и Израиль где у них виллы и гражданство
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26.05.2021 19:07
+3
Украинский экспорт должен расти бешенными темпами, чтобы отдавать эти кредиты.
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26.05.2021 13:49
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долг Украины увеличился на 20 млрд грн или на $1,16 млрд, ....
1,16 млрд.дол.х на 27,7 это приблизительно 30 млрд.грн., а не 20...
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26.05.2021 13:00 Відповісти
В ноябре 2018 года совокупный государственный долг Украины составлял 74,76 млрд $.
Госдолг вырос за месяц на $1,2 миллиарда - Цензор.НЕТ 1444
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27.05.2021 11:03 Відповісти
???
Вайна проклятая что делает!
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26.05.2021 13:38 Відповісти
"дефолт - это хорошо! Можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!"(с)зеленский/коломойский
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26.05.2021 13:56 Відповісти
Нужно запретить брать долги, а разрешить только отдавать их. Много денег надо отдавать по долгам. Кто брал эти кредиты - к стене расстрела их всех! у меня ненависть аж изнутри кипит. уроды таких бед странен наделали. тупорылые на кредиты начали жить, а отдавать их типа не надо. Почему ж вы мрази в жизни так не пойдете в банк и не наберете миллиардов кредитов на себя. выродки набрали кредитов на страну и всем в стране за этих мракобесов надо теперь платить. Так почему же тогда не наказать хоть тюремным сроком??? кредиты можно брать только под реализацию проекта, который начнет приносить деньги и отдать с них кредит. А эти тупо под проедание кредитов набрали выше ВВП годового всей страны - это ж бл.. катастрофа! Дефолт!
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26.05.2021 13:44 Відповісти
То, что законодательно следует ограничить предельный размер госдолга на законодательном уровне-факт. Понятно, шо будут моносбродом продавливать его увеличение. Но сам факт рассмотрения в парламенте и сответственно негатив в обществе-гарантирован. И даже "найвэлычниший" будет вынужден ограничивать воровство собственных нукеров.
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26.05.2021 19:59 Відповісти
чем отдавать кредиты??? имуществом и счетами - чиновников и олигархов!!!
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26.05.2021 13:45 Відповісти
Людям все-одно, їх навіть коли розводять на всяких OLX або "ріелтори" тупо кидають на гроші вони не йдуть до поліції, це все настільки вже прижилось що поліція навіть не старається розслідувати інтернет-шахраїв. По телевізору їм кожен день крутять пісню що десь хтось щось вкрав і його не покарали а всім до сраки, наш Пенсійний фонд чистої води МММ а ЄСВ дерибаниться на все що завгодно крім соціальної і медичної стаховки, хтось взагалі намагався вияснити за шо він віддає кожен місяць пів зарплати, - ні всім насрати. Тому кредити - дефолт - пенсія сіллю можливо це заставить задуматись хоч когось.
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26.05.2021 19:01 Відповісти
НЕ задумаються бо немае чим, олігофренус 73 ,
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26.05.2021 23:19 Відповісти
разваливают страну долговой ямой и потом РФ им еще заплатит за это. А люди ловят гав - армагидец полный несется из за всех этих гнид бравших кредиты, а люди башкой подумать не могут и сложить 2+2, что страну ведут к краху...
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26.05.2021 13:47 Відповісти
Украинский экспорт должен расти бешенными темпами, чтобы отдавать эти кредиты.
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26.05.2021 13:49 Відповісти
Дурачек уже и так набрался кредитов! Иблюдки!
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26.05.2021 14:19 Відповісти
Коломойский давно говорил что в дефолте Приватбанка или Украины-ничего плохого нет. Для НЕГО ничего плохого нет. Зеля естественно считает точно так-же. Дефолт Украины никак не повлияет на Италию и Израиль где у них виллы и гражданство
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26.05.2021 19:07 Відповісти
Порошенко, остановись!
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26.05.2021 21:07 Відповісти
ИЛИ 24 ЗАПУСКА РАКЕТ В КОСМОС !!! КАКИЕ ЖЕ ГНИДЫ ПРИ ВЛАСТИ !!!
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26.05.2021 23:51 Відповісти
Зелена шобла бенкетує. Вже на поз чені. Бо ті, що дісталися у спадок - вже просрали. Такий собі Голохвпстов, який був Голохвостим і якому батьки залишили якусь спадщину, я але ту спадщину оболтус спустив. Потім набрався позик, як ***** бліх, щоб продовжувати богемне життя, не заробляючи на нього власними руками, а далі став шукати багатих наречених, які покрили б його борги. Є небезпека, що такою "нареченою" може стати кацапія. Або борги зеленого Голохвпстов ляжуть на плечі родичам і нащадкам, простіше кажучи тій владі, яка прийде після них.
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27.05.2021 08:27 Відповісти
Мы в долгах а маланцы которые при власти на подьеме
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27.05.2021 08:44 Відповісти
Ничего личного толькт бизнес на государстве. Свиньям корыта на заплаты не хватает то что они берут 43% с заработаной гривны налогами. То еще занимают и страну продают вместе с землей. Каких вам реформ еще не хваатает никчемный и недееспособный нарид с ограниченым социальным развитием.
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27.05.2021 08:53 Відповісти
Компания, у которой расходы превышают доходы (или доходы просто крадутся), а операционный дисбаланс перекрывается внешними заимствованиями, называется финансовая пирамида.
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27.05.2021 10:27 Відповісти
От кляті папередники!
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27.05.2021 10:37 Відповісти
 
 