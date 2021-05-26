Южную исправительную колонию в Одессе выставили на продажу за 223 миллиона

Фонд государственного имущества выставил на продажу бывшую Южную исправительную колонию.

Как сообщает пресс-служба Фонда в Facebook, приватизационный аукцион назначен на 25 июня.

Объект состоит из инженерных сетей и зданий общей площадью 52,47 тыс. кв. м, которые расположены на земельном участке в 5,98 га.

Стартовая цена объекта составляет 223,25 млн грн.

Отмечается, что учреждение исполнения не функционирует с июня 2019 года. С того момента территория приходит в упадок, а государство тратит на ее содержание ежегодно более 18 млн грн.

"Приватизация этогог масштабного объекта позволит привлечть средства на строительство новой тюремной инфраструктури европейского типа, а также создать в Одессе новое современное пространство", – говорится в сообщении.