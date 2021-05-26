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Руководителя завода "Арсенал" подозревают в незаконной приватизации госимущества, – Офис генпрокурора

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Руководителя завода

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении руководителю казенного предприятия специализированного приборостроения "Арсенал" по факту незаконной приватизации государственного имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, руководитель "Арсенала" в 2011 году, в сговоре с чиновниками Национального космического агентства, Фонда госимущества и субъекта хозяйствования, незаконно отчуждил в пользу ООО помещения казенного предприятия общей площадью 9,5 тыс. кв. м на улице Московская в Киеве", – говорится в сообщении.

Однако, согласно законодательству госимущество, которое было передано казенному предприятию в управление, включено в перечень объектов, которые не подлежат приватизации.

Напомним, Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) с 3 февраля уволило директора ГП "Завод "Арсенал" Игоря Волощука. Cейчас его директором в госреестре юрлиц указан Николай Лихолит.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Офис генпрокурора


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Весна пришла? Руководителя завода "Арсенал" подозревают в незаконной приватизации госимущества, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5586
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26.05.2021 12:33 Відповісти
 
 