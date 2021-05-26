Нацкомиссия запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
Новини БізнесЦензор Енергетика
Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ограничила доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества (Россия, Беларусь) до 0 МВт до 1 октября 2021 года.
Соответствующее решение приняли во время заседания 26 мая, передает Интерфакс-Украина.
"Мы принимаем это решение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко, который обратился к нам с такой просьбой. При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму, и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке", - сказал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.
Он не исключил, что НКРЭКУ, скорее всего, продолжит ограничение пропускной способности сечений линий электропередач между Украиной и Россией и Беларусью и после 1 октября.
НКРЭКУ соответствующим постановлением приняла решение аннулировать результаты годовых аукционов, на которых была распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, не являющимися сторонами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь). Регулятор также поручил оператору системы передачи возместить победителям аукционов средства, уплаченные за пропускную способность, распределенную на годовых аукционах.
Напомним, в апреле-декабре 2020 года НКРЭКУ уже останавливала импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, отменив результаты аукционов на доступ к межгосударственному сечению с этими странами. Срок действия соответствующей нормы переходных положений закона о рынке электроэнергии истек 31 декабря 2020 года.
Как сообщалось, по данным "Укрэнерго", в январе-апреле 2021 года импорт электроэнергии составил 946,9 млн кВт-ч, что в 1,8 раза (на 757,7 млн кВт-ч) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В т.ч. из Беларуси поставлено 511,6 млн кВт-ч, Словакии – 238,6 млн кВт-ч, России – 101 млн кВт-ч, Венгрии – 61,1 млн кВт-ч, Румынии – 34,5 млн кВт-ч.
Будь ласка, зачекайте...
Відмова НКРЕКП зупинити імпорт струму з Росії і Білорусі призвела до штучного обмеження роботи державних атомних електростанцій
Про це повідомив народний депутат, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко.
«Це абсолютний Злочин - запускати російські кіловати в той час, як державні енергоблоки не можуть працювати на повну потужність. Відповідальність за свідоме нанесення збитків державній компанії «Енергоатом» лежить на керівництві НКРЕКП. Саме вони пролобіювали імпорт струму з Росії і Білорусі», - повідомив нардеп на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, лише за один день, 11 травня, коли в енергосистему здійснювалися поставки російської електроенергії, атомні українські АЕС зазнали збитку в 10 млн грн.
«Загалом у травні збитки вже перевищили 100 млн грн, оскільки з початку місяця через балансові обмеження АЕС, за офіційними даними, не змогли виробити 105,24 млн кВт годин», - повідомив нардеп з посиланням на дані «Енергоатому».
Нардеп зазначив, шо навіть після рішення Верховної Ради про заборону поставок керівництво комісії продовжує покривати наближених до себе імпортерів.
«Імпорт російського струму має бути негайно зупинений, а весь склад НКРЕКП - понести відповідальність за доведення державних компаній до банкрутства», - додав Наливайченко.
Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.
15 квітня Верховна Рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.
Попри публічні заяви президента Володимира Зеленського і голови уряду Дениса Шмигаля, поставки до теперішнього часу тривають. Публічно імпорт відстоює керівництво НКРЕКП, голова якої Валерій Тарасюк заявив про користь імпорту під час лютневого виступу у Верховній Раді.
У цій ситуації для уникнення масових відключень Україна з січня 2021 року відновила імпорт електроенергії з Білорусі, а з лютого - з Росії, свідчить статистика «Укренерго».
Факт імпорту з Росії викликав різку критику з боку частини експертів, представників опозиції, а також групи компаній ДТЕК.
Електростанції групи ДТЕК цієї зими мали дефіцит вугілля та масово виводилися в аварійні ремонти, і це створило величезний ризик для української енергосистеми, стверджує голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
«Як бачимо, масові «аварійні ремонти» раптово з'явилися, коли пішли морози і зросло споживання, і так само раптово зникли, коли зник дефіцит електроенергії. Розгадка проста - у енергосистемі є правило, що всі електростанції зобов'язані виконувати команди диспетчера «Укренерго». У разі кризової ситуації чи загрози віялових відключень диспетчер... дає команду «підняти» (запустити - ред.) енергоблок. В кожного вугільного енергоблоку є резервне паливо - газ. Але працювати на газу було економічно невигідно. Тому, щоб не «піднімати» блоки по команді диспетчера, ТЕС ДТЕК позначали свої блоки як «аварійний ремонт», - пояснює Андрій Герус.
Також він згадує, що напередодні представники ДТЕК на галузевій нараді в Міненерго нібито пропонували змінити деякі правила на ринку на більш вигідні для них. Зокрема - «встановити, що ціна на внутрішньодобовому ринку вища, ніж на ринку на добу наперед», і при цьому повідомили, що вугілля на складах ТЕС може закінчитися. Як виглядало, труднощі на ринку електроенергії використовувалися для «продавлювання вигідних рішень», вважає керівник профільного комітету Верховної Ради.